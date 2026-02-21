Education News : झूम मीटिंगद्वारे वर्गावर्गांवर नजर! जळगावात कॉपी रोखण्यासाठी प्रशासनाचे कडक पाऊल

जळगाव: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने आजपासून (ता.२०) दहावीच्या परीक्षेला सुरवात झाली आहे. माय मराठी विषयाच्या पेपराने सुरवात झाली आहे. यंदा परीक्षा केंद्रांवर लावलेल्या ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेऱ्यांमुळे कॉपी करणाऱ्यांवर अंकुश बसला आहे. बाहेरून कॉपी पुरविण्याच्या प्रकारालाही यामुळे आळा बसला आहे. त्यामुळे दर वर्षी परीक्षा केंद्रांवर शेवटच्या तासांत पडणारा कॉप्यांचा पाऊस यंदा दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे. .राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातील परीक्षांना सुरवात झाली आहे. गेल्या दहा फेब्रुवारीपासून १२वीची परीक्षा सुरू झाल्यानंतर आजपासून (ता.२०) दहावीच्या परीक्षेला सुरवात झाली आहे. सकाळी साडेदहाला पेपराला सुरवात झाली. पेपर सुरू होण्याच्या तासभर अगोदर मुलांना परीक्षा केंद्रांवर हजर राहण्याच्या सुचना होत्या. त्यानुसार विद्यार्थी परीक्षा केंद्रांवर आल्यानंतर प्रवेशद्वारावर त्यांची तपासणी करून आतमध्ये प्रवेश दिला जात होता..तीन तास पालक थांबूनदहावीच्या परीक्षेला सुरवात झाली आहे. बोर्डाच्या परीक्षेची भिती मुलांमध्ये होती. त्यामुळे आपल्या मुलांना परीक्षा केंद्रांवर सोडण्यासाठी पालक आलेले होते. मुलांनी शाळेत प्रवेश केल्यानंतरदेखील अनेकजण परीक्षा केंद्रांच्या बाहेर थांबून होते. पेपर सुटल्यानंतर मुलांना घेण्यासाठी आईवडील शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ आले होते. त्यामुळे पेपर सुटल्यानंतर परीक्षा केंद्रांबाहेर गर्दी झाली होती..सीसीटीव्ही, ड्रोनद्वारे देखरेखपरीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील ८० टक्के परीक्षा केंद्रांवरील वर्गखोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. संवेदनशील व उपद्रवी केंद्रांवर ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. इतकेच नाही, तर प्रत्येक वर्गपर्यवेक्षक मोबाईलद्वारे झूम मीटिंगच्या माध्यमातून जिल्हा नियंत्रण कक्षाशी जोडला आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्गावर थेट लक्ष ठेवून नियंत्रण ठेवले जात आहे. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यंदादेखील कॉपी करण्याची संधी मिळाली नसल्याने जिल्ह्यात पहिल्या पेपराला एकही कारवाई झाली नाही..BMC School: शिक्षण समिती अध्यक्षांकडे पालिका शाळांतील समस्यांचा मांडला लेखाजोखा, नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी दिले निवेदन.बैठे पथकांसह पोलिस बंदोबस्तपरीक्षेसाठी ९ भरारी पथकांसह जिल्हास्तरीय विशेष भरारी व परीक्षा केंद्रांवर बैठे पथके आहेत. याव्यतिरिक्त परीक्षा कालावधीत बाहेरून कॉपी येऊ नये व अनुचित प्रकार होऊ नयेत, यासाठी कडक पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे. त्यामुळे परीक्षा केंद्रांबाहेर फारसा उपद्रव झाला नसल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले..हजारावर विद्यार्थी गैरहजरदहावीच्या परीक्षेसाठी जिल्ह्यातील १४७ परीक्षा केंद्रांवर एकूण ५५ हजार ६३२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यात ३३ हजार ६५३ मुले व २५ हजार ७६७ मुलींचा समावेश आहे. यात ५४ हजार ६८९ विद्यार्थ्यांनी आजचा पेपर दिला, तर १,०३८ विद्यार्थी माय मराठीच्या पेपराला गैरहजर होते. मराठी विषयाचा पेपर सोपा असल्याने पेपर देवून बाहेर पडल्यानंतर सर्वच परीक्षार्थींच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसून येत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.