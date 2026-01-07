Jalgaon News : जळगाव तालुक्यात दोन हृदयद्रावक घटना; कुसुंबा आणि धानवडमध्ये दोघांनी संपवलं जीवन

जळगाव: तालुक्यातील कुसुंबा आणि धानवड या दोन्ही गावांत दोन प्रौढांनी घरात एकटे असताना, गळफास घेऊन आत्महत्या केली. मंगळवारी (ता. ६) दुपारी या दोन्ही घटना एकामागून एक उघडकीस आल्या. .कुसुंबा येथील किराणा व्यावसायिक समाधान भिमराव पाटील (वय ४२) यांची पत्नी व मुलगी बाहेर गावी गेली होती, तर मुलगा किराणा दुकानात बसला असताना, समाधान यांनी घरात गळफास घेतला. मुलगा घरात आला, तेव्हा त्याला वडील गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसताच त्याने किंचाळी मारल्याने शेजाऱ्यांनी धाव घेतली. .मुलाने घडलेला प्रकार आईला सांगितला. त्यानंतर नातेवाईक घरी पोहोचले. त्यांनी समाधान यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल केले. तेथे डॉक्टरांनी तपासणी करून त्यांना मृत घोषित केले. याबाबत औद्योगीक वसाहत पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे..दुसऱ्या घटनेत घरी कोणीही नसताना राहत्या घरात तुकाराम महारू जाधव (वय ३७, रा. धानवड) यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आई, वडील व मधला भाऊ उसतोडीसाठी पुणे जिल्ह्यात व सर्वांत लहान भाऊ कामावर गेला असताना, तुकाराम जाधव यांनी घरी गळफास घेतला. लहान भाऊ कामावरून आला, तेव्हा ही घटना उघडकीस आली. .Jalna News: दुर्दैवी घटना! तलावात बुडून बहीण-भावाचा मृत्यू; जालना तालुक्यातील धक्कादायक धटना, आई-वडिलांचा काळीज पिळवटणारा आक्राेश...भावाला अशा अवस्थेत पाहून त्याने हंबरडा फोडला. शेजाऱ्यांच्या मदतीने मृतदेह उतरवून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल केले. तेथे डॉक्टरांनी तपासून करून त्यांना मृत घोषित केले. याबाबत एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.