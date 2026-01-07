उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगाव तालुक्यात दोन हृदयद्रावक घटना; कुसुंबा आणि धानवडमध्ये दोघांनी संपवलं जीवन

Two Separate Suicide Incidents Reported in Jalgaon Taluka : जळगाव तालुक्यातील कुसुंबा व धानवड येथे घरात एकटे असताना दोन प्रौढांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याच्या घटना उघडकीस आल्या.
Suicide

Suicide

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: तालुक्यातील कुसुंबा आणि धानवड या दोन्ही गावांत दोन प्रौढांनी घरात एकटे असताना, गळफास घेऊन आत्महत्या केली. मंगळवारी (ता. ६) दुपारी या दोन्ही घटना एकामागून एक उघडकीस आल्या.

Loading content, please wait...
Jalgaon
Nashik
maharashtra
Jalgaoan News
suicide note

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com