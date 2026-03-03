Jalgaon Tourists : जळगावकर दुबईत सुरक्षित! युद्धाच्या भडक्यामुळे मुक्काम लांबला, पण दुबई सरकार करणार खाण्यापिण्याचा खर्च

जळगाव: अमेरिका- इस्त्रायल व इराणमध्ये भडकलेल्या युद्धाचे पडसाद जगभर उमटत असताना विविध देशांमध्ये अडकलेल्या भारतीयांसह त्यांच्या भारतातील नातलगांची अक्षरश: घालमेल होत आहे. अशातच जळगावातून दुबईत गेलेले काही पर्यटक आणि नागरिक सुरक्षित व सुखरूप असल्याची सुखद वार्ता प्राप्त झाली आहे. .या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर या नागरिकांचा दुबईतील मुक्काम लांबला असला, तरी त्यांच्या निवास व भोजनावरील खर्च दुबईचे स्थानिक प्रशासन करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मध्य- पूर्वेत युद्धाचा भडका उडाला आहे. यात दुबईसह संयुक्त अरब अमिराती, कुवैत व अन्य देशांनाही लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे या देशातील भारतीय नागरिकांमध्येही घबराट पसरली आहे..दुबईत अडकले जळगावकरदुबईसह संपूर्ण अमिरातीत व आखाती देशांमध्ये तसेच इराणमध्येही भारतीयांची संख्या लक्षणीय आहे. जळगावहून काही पर्यटक व विमा कंपनीचे अधिकारी, प्रतिनिधीही दुबईत २७ फेब्रुवारीला गेले आहेत. विमा प्रतिनिधींची संख्या ३१ असून अन्य पर्यटक असे जिल्ह्यातील ५० ते ६० जण दुबईत अडकले आहेत. दुबईतही इराणने हल्ला केल्यामुळे तेथील विमानतळ अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या सर्व पर्यटकांना तेथेच राहावे लागत आहे..सर्वजण सुरक्षित, सुखरूपविमा प्रतिनिधी तथा पूजा ॲडव्हर्टायझिंगचे संचालक दुर्गेश चौधरीही दुबईत असून, त्यांच्याशी व्हॉटस्ॲप कॉलद्वारे संपर्क साधला असता त्यांनी जळगावातीलच नव्हे तर भारतातील अन्य भागातून आलेले सर्वच पर्यटक जे सध्या दुबईत आहे, ते सर्व सुखरुप व सुरक्षित आहेत. चौधरी २७ तारखेस दुबईत पोहोचले, २७ व २८ तारखेस त्यांनी विविध स्थळांना भेट दिली..बुर्ज खलिफा इमारतीच्या १२५ व्या मजल्यावरही ते जाऊन आले. त्यानंतर दुबईत हल्ला झाला. मात्र, हल्ला झालेले ठिकाण हे चौधरी व अन्य जळगावकर ज्या ठिकाणी आहेत त्या हॉटेल ‘हॉलिडे इन’पासून ६०-७० किलोमीटरवर असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोमवारी ही सर्व मंडळी या हॉटेलात व परिसरातच फिरत होती. सर्वजण सुखरुप असून, नातलगांनी कुठलीही चिंता करू नये, असे त्यांनी सांगितले..Kolhapur Accident News : कोल्हापूर गगनबावडा राष्ट्रीय मार्गावर भीषण अपघात, दूध वाहतूक टेम्पोचा ब्रेक फेल; तीन दुचाकीला उडविले.दुबई सरकार करतेय खर्चविमा प्रतिनिधींची दुबईत एक परिषद होती. त्यासंदर्भातील नियोजित दौऱ्यानुसार दुर्गेश चौधरी व अन्य प्रतिनिधी २ मार्चला मुंबईत पोहोचणार होते. मात्र, युद्धजन्य स्थितीने दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अनिश्चित काळासाठी बंद आहे. ते कधी सुरू होईल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे त्यांचा मुक्काम लांबला आहे. हे सर्व प्रतिनिधी व अन्य पर्यटक जोपर्यंत दुबईत राहतील, त्या दिवसापर्यंतचा खर्च दुबई प्रशासन करणार असल्याचे चौधरी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..ही मंडळी आहे सोबतदुर्गेश चौधरी यांच्याबरोबर नितीन काळुंखे, सोपान पाटील, अनिल चौधरी, दीपिका चौधरी, मंजुळा पाटील, डॉ. राहुल पाटील, रत्नाकर पाटील, कविता पाटील, मीनाक्षी महाजन, योगेश महाजन व सौरभ चौधरी यांच्यासह खानदेशातील असंख्य प्रतिनिधी येथे हॉटेल हॉलिडे इन दुबई फेस्टिवल सिटी या परिसरात सुरक्षित व आनंदित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.