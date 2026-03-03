उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Tourists : जळगावकर दुबईत सुरक्षित! युद्धाच्या भडक्यामुळे मुक्काम लांबला, पण दुबई सरकार करणार खाण्यापिण्याचा खर्च

Jalgaon Tourists Safe in Dubai Amid Middle East Conflict : इस्त्रायल व इराणमध्ये भडकलेल्या युद्धाचे पडसाद जगभर उमटत असताना विविध देशांमध्ये अडकलेल्या भारतीयांसह त्यांच्या भारतातील नातलगांची अक्षरश: घालमेल होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: अमेरिका- इस्त्रायल व इराणमध्ये भडकलेल्या युद्धाचे पडसाद जगभर उमटत असताना विविध देशांमध्ये अडकलेल्या भारतीयांसह त्यांच्या भारतातील नातलगांची अक्षरश: घालमेल होत आहे. अशातच जळगावातून दुबईत गेलेले काही पर्यटक आणि नागरिक सुरक्षित व सुखरूप असल्याची सुखद वार्ता प्राप्त झाली आहे.

