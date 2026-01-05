Jalgaon News : ट्रॅक्टरमध्ये डिझेल भरणे जीवावर बेतले; जामनेरच्या सलीम तडवी यांचा विषबाधेने करुण मृत्यू

जळगाव: कॅनमधून आणलेले डिझेल ट्रॅक्टरमध्ये टाकताना चालकास विषबाधा झाल्याची घटना घडली. नेहमीप्रमाणे कॅनमध्ये टाकलेली नळी तोंडात घेत डिझेल ओढण्याचा प्रयत्न करताना, डिझेल नाक-तोंडासह थेट पोटात गेल्याची घटना फत्तेपूर (ता. जामनेर) येथे घडली होती. पोटात डिझेल गेल्याने त्रास झाल्यानंतर चालक सलीम गुलाब तडवी (वय ३४) यास उपचारार्थ जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. चार दिवस मृत्यूशी कडवी झुंझ दिल्यानंतर त्यांचा आज मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांत अकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. .ट्रॅक्टरमध्ये नळीने डिझेल भरत असताना अचानक तोंडातून पोटात इंधन गेल्याची धक्कादायक घटना जामनेर तालुक्यातील पिंप्री फत्तेपूर येथे घडली आहे. या घटनेत गंभीर बाधा झालेल्या सलीम गुलाब तडवी (वय ३४) या तरुण चालकाचा चार दिवसांच्या उपचारानंतर रविवारी (ता. ४) मध्यरात्री शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..अशी आहे घटनापिंप्री फत्तेपूर (ता. जामनेर) येथे सलीम गुलाब तडवी (वय ३४) कुटुंबासह राहत होते. ट्रॅक्टर चालवून ते कुटुंबाचा उदनिर्वाह करीत होते. घटनेच्या दिवशी गुरुवारी (ता. १) नेहमीप्रमाणे ट्रॅक्टरवर चालक म्हणून कामावर गेले होते. दुपारी तीनच्या सुमारास ट्रॅक्टरचे डिझेल संपत आल्याने त्यांनी कॅनमधून आणलेले डिझेल ट्रॅक्टरच्या टाकीत ओतण्यासाठी कॅनमध्ये नळी सोडली. एका बाजूने तोंडाने ओढून डिझेल येताच ती टँकमध्ये सोडू या बेताने त्यांनी नळीतून डिझेल ओढले. पण, सलीम तडवी यांचा नेहमीचा सराव असतानाही नळीतून ओढलेले डिझेल थेट त्यांच्या नाकातोंडातून पोटात ओतले गेले. काहीवेळ गेल्यानंतर त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले..Vaijapur Crime : पोलिसाची हत्या करून मृतदेह घरात पुरला; दोन दिवसांपासून होते बेपत्ता.उपचारादरम्यान मृत्यूडिझेल पोटात गेल्यानंतर सलीम यांची प्रकृती हळूहळू खालावली. त्यांच्यावर गावात प्रथमोपचार करून तातडीने जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात आणण्यात आले. त्यांची प्रकृती पाहून डॉक्टरांनी पोटातील डिझेल बाहेर काढण्यासह त्यांचे जीव वाचविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र शरीरात अंतर्गत विषबाधा झाल्याने रविवारी (ता.४) मध्यरात्री साडेबाराला त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूची बातमी समजताच ग्रामस्थ नातेवाईकांनी जळगावात धाव घेतली. अनपेक्षित डिझेल पोटात जावून कुणाचा तरी मृत्यू होऊ शकतो, यावर कुटुंबीयांसह कुणाचाही विश्वास बसत नव्हता..कुटुंबाचे छत्र हरपलेसलीम यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी आणि मुले असा परिवार आहे. कुटुंबात एकटा कमावता असलेला तरुण गेल्याने तडवी कुटुंबीय या धक्क्यातून अद्याप सावरले नाही. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.