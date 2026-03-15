Jalgaon News : जळगावात बर्फ व्यवसाय 'कोलमडला'! 'रेडिमेड' संस्कृतीमुळे पारंपरिक बर्फाच्या लाद्यांची मागणी घटली

जळगाव: उन्हाळा तीव्र होताच एकेकाळी बर्फाच्या लाद्यांना असणारी मोठी मागणी आता 'रेडिमेड' संस्कृतीमुळे ओसरू लागली आहे. बाजारात विविध कंपन्यांच्या फ्रीजरयुक्त आइस्क्रीमचा शिरकाव झाल्याने पारंपरिक बर्फ व्यवसायावर मोठी संक्रांत आली असून, शहरात पूर्वी पाचच्या संख्येत असणारे कारखाने आता केवळ दोनवर येऊन ठेपले आहेत..काही वर्षांपूर्वी उन्हाळा सुरू झाला की थंड पाणी, सरबत, रसवंती आणि हातगाडीवरील बर्फगोळा विक्रेत्यांची बर्फासाठी झुंबड उडत असे. मात्र, आता गल्लोगल्ली मिळणारे ब्रँडेड आइस्क्रीम आणि घरगुती फ्रीजच्या वापरामुळे बर्फाची मागणी निम्म्याहून अधिक घटली आहे. विशेषतः लग्नसमारंभ आणि पार्ट्यांमध्ये आता बर्फाच्या लाद्यांऐवजी रेडिमेड आइस्क्रीम''ला पसंती दिली जात असल्याने बर्फ उत्पादकांचे गणित कोलमडले आहे..वाढता खर्च अन् घटते उत्पन्नवाढते वीजदर, मजुरी आणि वाहतूक खर्च यामुळे बर्फाचे उत्पादन परवडेनासे झाले आहे. मिळणारी मागणी आणि होणारा खर्च याचा मेळ बसत नसल्याने अनेक व्यावसायिकांनी हा उद्योग बंद करणेच पसंत केले, अशी खंत उरलेल्या दोन कारखानदारांनी व्यक्त केली. विक्रीअभावी तयार बर्फ साठवून ठेवण्याची वेळ आल्याने हा व्यवसाय आता शेवटच्या घटका मोजत असल्याचे चित्र आहे..कारखाने झाले कमीपूर्वी शहरात पाच कारखाने बर्फ निर्मितीचे काम करीत होते. आधुनिक काळात मोठ्या प्रमाणात तयार वस्तूंना मागणी वाढल्याने बर्फाची मागणीही कमी झाली आहे. त्यामुळे या व्यवसायात फारसा नफा होत नसल्याने आता कंपन्यांची संख्याही दोनवर येऊन ठेपली आहे. कालांतराने हे कारखानेही बंद होतील, अशी भीती व्यावसायिकांतून व्यक्त केली जात आहे..उत्पादन घटण्याची कारणेबाजारात विविध कंपन्यांचे आइस्क्रीमसहज उपलब्धअनेक दुकाने व गाड्यांवर फ्रीजरचीसुविधा उपलब्धबर्फ साठविणे व वाहतूक करणे खर्चिकग्राहकांची ब्रँडेड आइस्क्रीमकडे वाढती पसंतीफिरत्या विक्रेत्यांची संख्या कमी होणे.व्यावसायिकांचे तोटेबर्फ कारखान्यांमधील उत्पादन घटलेबर्फ व्यावसायिकांचे उत्पन्न कमी झालेबर्फ विक्रीअभावी अनेकदा साठवूनठेवावा लागतोवीजदर व उत्पादन खर्च वाढल्यानेआर्थिक ताणपारंपरिक बर्फ व्यवसायावर संकट.अशी मिळते लादीबर्फाची एक लादी ही १५० किलोची तयार केली जाते. त्याची किंमत साधारण किरकोळ भावाने ६०० रुपयांप्रमाणे असते. एका लादीत तीन बंडल असतात. उन्हाळ्याच्या हंगामात होणारी मोठी उलाढाल आता कमी झाली आहे. बर्फ तयार करण्यासाठी आरओ वॉटरचा वापर केला जातो..पूर्वी उन्हाळ्यात रोज मोठ्या प्रमाणात बर्फ विक्री होत असे. आता रेडिमेड आइस्क्रीम सर्वत्र उपलब्ध असल्याने बर्फाची मागणी कमी झाली आहे. खर्च वाढला असून, उत्पन्न घटले. त्यामुळे हा व्यवसाय टिकविणे कठीण होत चालले आहे.- महेश रडे, व्यावसायिक.