Jalgaon Agriculture : अतिवृष्टीनंतर आता अळीचे संकट: तूर पीक हातातून जाण्याची भीती, कृषी विभागाच्या उपाययोजना अपुऱ्या

जळगाव: शहरासह जिल्ह्यात थंडीचा जोर वाढल्याने तुर पिकाची वाढ होऊन उत्पादन बऱ्यापैकी होईल, असा अंदाज शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. परंतु, गेल्या दोन-तीन आठवड्यात वातावरणात अतिथंड व पुन्हा तापमान वाढून कमी होत असल्याने पुन्हा गारठा सुरू झाला आहे. त्यामुळे तुरीवर अळीने आक्रमण केल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली. यंदा अतिवृष्टीने इतर पिकांचे नुकसान झाले आहे. आता थंड वातावरण व अळ्यांमुळे तूर पीक हातातून जाण्याची भीती शेतकऱ्यांत दिसून येत आहे..यंदा पावसाळ्यात अतिवृष्टीने सोयाबीन, कपाशीसह अन्य शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर अगोदरच नुकसान सहन करावे लागले आहे. त्यामुळे डिसेंबर व जानेवारीदरम्यान येणाऱ्या तुरीच्या पिकावर शेतकरी अनेकदा अवलंबून असतात. तुरीचे पीक कमीखर्चाचे व भरपूर उत्पन्नाचे असल्याने शेतकरी या पिकाला पसंती देतात. सध्यास्थितीत तूर फुलबहार व शेंगा धारणेवर आहे..यातून येणाऱ्या तुरीच्या उत्पादनावरच शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. यंदा उशीराने चोर पावलांनी थंडीचे आगमन झाले. यासोबतच तुर पिकावर अळ्यांचा प्रार्दुभाव झाल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत. अगोदरच निसर्ग प्रकोपातून सरकारकडूनही तुटपुंजी मदत मिळाली असली तरी तूर पिकावर अळीच्या आक्रमणामुळे शेतकरी पूर्णता हतबल झाले आहेत. तुरीच्या पिकावर शेंगा पोखरणाऱ्या अळ्यांचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या दोन ते तीन दिवसांत हवामानात बदल दिसून येत आहे..हेक्टरी २० कामगंध सापळे लावावेखरीप हंगामात केलेली तुरीची लागवड आता फुलोरा ते शेंगा धरण्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात आहे. मात्र, हवामानातील अचानक बदलामुळे शेंगा पोखरणाऱ्या अळ्यांचा प्रादुर्भाव काही भागांत १५ ते २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. प्रामुख्याने तुरीच्या कळ्या, फुले व कोवळ्या शेंगांवर हेलिकोवर्पा, शेंग माशीची अळी व पिसारी पतंगाची अळी या तीन प्रकारच्या अळ्यांचा प्रादुर्भाव दिसत आहे. .तूर पिकावरील किडींच्या नियंत्रणासाठी शेतात हेक्टरी २० पक्षीथांबे उभारावेत. त्यातून पक्षी किडींच्या अळ्यांचा नायनाट होऊ शकतो. हेलिकोवर्पा अळीच्या व्यवस्थापनासाठी हेक्टरी २० कामगंध सापळे लावावेत. प्रादूर्भावानुसार फवारणी करावी, असा सल्ला जिल्हा कृषी अधीक्षक कृषी अधिकारी कुरबान तडवी यांनी दिला आहे..Agricultural News : दिंडोरीच्या द्राक्षबागांवर 'डबल' संकट! थंडी, ढगाळ हवामानामुळे डाऊनी-भुरी रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला; मण्यांची गळती सुरू.तुरीचे पीक फुलोऱ्यावर, तर काही शेतात तुरीला हलक्या प्रमाणात शेंगा लागल्या आहेत. काही दिवसांपासून वातावरणात बदल झाल्याने तूर पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. तुरीवर अळीचा प्रादुर्भाव कायम राहिल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. कृषी विभागाने मार्गदर्शन करावे, अशी अपेक्षा आहे.- गणेश पाटील, शेतकरी, असोदा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.