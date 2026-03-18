Jalgaon Water Crisis : जळगावकरांवर जलसंकटाची टांगती तलवार! १४ कोटींच्या थकबाकीमुळे २७ मार्चपासून पाणीपुरवठा बंदचा इशारा

जळगाव: जलसंपदाच्या पाटबंधारे विभागांतर्गत वाघूर धरण येते. या धरणातून जळगाव शहराला पाणीपुरवठा केला जात असून, महापालिकेची जलसंपदा विभागाची तब्बल १४ कोटी ६८ लाख ६९ हजार रुपयांची थकबाकी असून, पाटबंधारे विभागाने २७ मार्चपर्यंत ही थकबाकी न भरल्यास पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात जळगावकरांवर जलसंकट उद्भवण्याची शक्यता आहे. .जळगाव पाटबंधारे विभागाकडून जळगाव व बुलडाणा जिल्ह्यातील हतनूर, वाघूर, सुकी, तोंडापूर व बहुळा प्रकल्पांमधून औद्योगिक व पिण्यासाठी पाणीपुरवठा केला जातो. यात जळगाव महापालिका शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी वाघूर धरणातून पाण्याची उचल करते. यात गेल्या काही वर्षापासून महापालिकेकडून पाणीपट्टीची थकबाकी थोडी थोडी भरली जात आहे..परंतु जलसंपदा विभागाकडे तब्बल १४ कोटीच्या वर ही रक्कम गेली असल्याने जलसंपदा विभागाने महापालिकेला २७ मार्चपर्यंत पाणीपट्टीची थकीत रक्कम भरण्याची अंतिम मुदत दिली आहे. थकीत रक्कम मुदतीत न भरल्यास धरणातून पाणीपुरवठा बंद केला जाईल, असा इशारा दिला आहे. यामुळे नागरिक व उद्योगांना होणाऱ्या गैरसोयीची जबाबदारी महापालिकेवर राहिल, असे पाटबंधारा विभागाने सूचित केले आहे..दिवसाआड पाणीपुरवठादुसरीकडे महापालिकेचे पदाधिकारी उन्हाळ्यात नागरिकांना पाण्याची समस्या येऊ नये, यासाठी दोन दिवसांआड ऐवजी एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रशासनाला पत्र दिले आहेत. त्यानुसार आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी देखील एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाला वेळापत्रक व नियोजन करण्याचे सूचना दिल्या आहेत.....तर उन्हाळ्यात पाणीटंचाई?महापालिका प्रशासनाने थकीत पाणीपट्टीची रक्कम भरण्यासाठी योग्य कारवाई करण्याची गरज आहे. जर यात दिरंगाई झाल्यास पाटबंधारे विभागाने पाणीपुरवठा बंद केल्यास नागरिकांना ऐन उन्हाळ्यात पाणीटंचाईशी सामना करावा लागू शकतो..वर्षाची एक कोटी ८० लाख रुपये पाणीपट्टीमहापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे पाटबंधारे विभागाकडे दर वर्षी पाणीपट्टीची रक्कम थकत राहिली. यात काही वर्षांपासून दोन ते तीन कोटी रुपये थकबाकी भरून शहरासाठी पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवला आहे. दर वर्षाला साधारण एक कोटी ८० लाख रुपये पाणीपट्टी ही येत असल्याची माहिती महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून मिळाली आहे..तापमानवाढीमुळे ५ एमएलडी पाणी अतिरिक्तमार्चमध्येच जळगाव शहरातील तापमानाचा पारा ४० पार गेला आहे. त्यामुळे घराेघरी पाण्याच्या वापरातही वाढ झाली आहे. लाेकप्रतिनिधींच्या सूचना अन् नागरिकांची गरज लक्षात घेता उन्हाळ्यात दैनंदिन पुरवठ्याच्या तुलनेत पाच ते दहा एमएलडी पाण्याचा अतिरीक्त पुरवठा करण्याची तयारी प्रशासनाने तयारी केली आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता श्यामकांत भांडारकर यांनी दिली..वाघूर धरणावरून शहराला पाणीपुरवठा केला जात असून, पाटबंधारे विभागाच्या पाणीपट्टी थकबाकीबाबत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तोडगा काढला जाईल.- ज्ञानेश्वर ढेरे, आयुक्त, जळगाव.