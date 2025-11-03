उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : गुलाबी थंडीची प्रतीक्षा संपणार! ७ नोव्हेंबरपासून जळगावात थंडीचा जोर वाढणार, तापमान १७ अंशांपर्यंत खाली येणार

Weather Pattern: Rain and Humidity Over Jalgaon District : जळगाव जिल्ह्यात अरबी समुद्रातील डीप डिप्रेशनमुळे ३ व ४ नोव्हेंबर रोजी ढगाळ वातावरण आणि तुरळक पावसाची शक्यता आहे. मात्र, हवामान अभ्यासकांच्या मते ५ नोव्हेंबरपासून पाऊस माघार घेईल आणि ७ नोव्हेंबरपासून थंडीचा जोर वाढेल.
Weather Forecast

Weather Forecast

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: यंदा ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी अरबी समुद्रात सध्या डीप डिप्रेशन (वायुदाब) निर्माण झाल्यामुळे ढगांचे घन संचय होत आहे. त्यामुळे पाऊस ओलाव्यासह गुजरात व महाराष्ट्राच्या दिशेने वाहत आहेत.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
rain
Weather
Monsoon
Winter
uttar maharashtra
Jalgaoan News
Climate Change

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com