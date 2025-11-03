Jalgaon News : गुलाबी थंडीची प्रतीक्षा संपणार! ७ नोव्हेंबरपासून जळगावात थंडीचा जोर वाढणार, तापमान १७ अंशांपर्यंत खाली येणार

जळगाव: यंदा ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी अरबी समुद्रात सध्या डीप डिप्रेशन (वायुदाब) निर्माण झाल्यामुळे ढगांचे घन संचय होत आहे. त्यामुळे पाऊस ओलाव्यासह गुजरात व महाराष्ट्राच्या दिशेने वाहत आहेत..तशीच कोरडी हवादेखील वाहत आहे. त्यामुळे सोमवारी (ता.३) व मंगळवारी (ता.४) जळगाव जिल्ह्यात संमिश्र हवामान निर्माण होईल. ज्यामध्ये थोडे ढगाळ वातावरण, हलके ऊन व तुरळक पावसाची शक्यता आहे..पाच नोव्हेंबरपासून पाऊस माघारी परतेल, असा अंदाज हवामान अभ्यासक नीलेश गोरे यांनी व्यक्त केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून रात्री व दिवसा पावसाची जोरदार हजेरी सुरू आहे. शनिवारी (ता.१) पहाटे पाच ते साडेसहादरम्यान धुव्वाधार पाऊस झाला. दिवसभर कडक उन्ह पडले. असहय उकाडा नागरिकांना सहन करावा लागला. .रात्री ढगाळ वातावरण होते. मध्यरात्रीनंतर मात्र, रविवारी (ता.२) सकाळी सातपर्यंत पावसाचा जोर कायम होता. नऊनंतर मात्र, ढगाळ वातावरण नंतर उन्ह पडले होते. आज दुपारीही उकाडा होत होता..सायंकाळी पुन्हा ढगाळ वातावरण तयार झाले होते. सोमवारी (ता.३) व मंगळवारी (ता.४) जिल्ह्यात विविध ठिकाणी हलक्यातील तुरळक पावसाची शक्यता आहे. जिल्ह्यात कमाल तापमान २९ ते ३३ अंश, किमान १८ ते २३ अंश राहील. आर्द्रता ४० ते ५५ टक्के असेल..Mahur News : अचानक आलेल्या पुरातुन पर्यटक बालबाल बचावले....; नांदेड जिल्ह्यातील माहूर येथील घटना.शुक्रवारपासून थंडीचा जोरसध्या बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचे क्षेत्र कमकुवत होत असून, वेस्टर्न डिस्टर्बन्समुळे थंड हवा दक्षिणेकडे सरकत आहे, ज्यामुळे थंडी वाढेल. सात नोव्हेंबरपासून थंडी वाढेल. किमान तापमान १३ ते १७ डिग्री सेल्सिअस येण्याची शक्यता आहे. पावसाने ओसरेपर्यंत ढगांचे छत्र कमी झाले असून, स्पष्ट आकाशामुळे रात्री उष्णता नष्ट होईल, ज्यामुळे किमान तापमान १५ ते १७ अंशपर्यंत खाली येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.