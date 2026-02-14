Jalgaon News : जळगावचा 'स्वदेशी' डंका! नोकरी मागणारे नाही, तर नोकरी देणारे बनले १७०० तरुण

जळगाव: सध्याच्या काळात शासकीय किंवा खासगी नोकरी मिळविण्यासाठी मोठी स्पर्धा असून, सर्वत्र बेरोजगारीची ओरड होताना दिसते. मात्र, याला छेद देत जळगाव जिल्ह्यातील १ हजार ६८३ तरुणांनी चिकाटी आणि जिद्दीच्या जोरावर स्वतःचे उद्योग उभे केले आहेत. विशेष म्हणजे, ''नोकरी मागणारे'' न राहता ''नोकरी देणारे'' बनलेल्या या तरुणांनी गेल्या पाच वर्षांत जिल्ह्यात ५ हजार ८३९ जणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. .पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्राने दिलेल्या आर्थिक पाठबळामुळे हे ''स्टार्टअप'' यशशिखरावर पोहोचले आहेत. यात उत्पादन उद्योग, सेवा उद्योग, व्यवसाय, कृषीपूरक उद्योगांचा समावेश आहे..काही जण धाडसाने लहान उद्योग सुरू करून इतरांनाही रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे धाडस करतात. असेच धाडस जिल्ह्यातील १ हजार ६८३ तरुणांनी गेल्या पाच वर्षात केले असून, विविध उद्योगांसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कर्जाची मागणी केली होती. युवकांच्या धाडसाला साथ देत आणि युवकांची चिकाटी, मेहनत करण्याची इच्छा पाहत त्यांना कर्ज देऊन स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी कर्ज प्रकरणे मंजूर केली. यातून अनेकांच्या रोजगाराचा प्रश्न मिटला आहे..विशेष म्हणजे, या योजनांमध्ये उद्योग सुरू करण्यासाठी वयाची अट नाही. आर्थिक मर्यादा, उत्पादन उद्योगासाठी प्रकल्प खर्च साधारण ५० लाखांपर्यंत, सेवा उद्योगासाठी साधारण २० लाखांपर्यंत असतो. तर अनुदान प्रवर्गानुसार १५ टक्के ते ३५ टक्क्यांपर्यंत मिळते..Bavchi ZP Election : ‘क्रॉस वोटिंग’ राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी चिंतनीय; समन्वयाचा अभाव नडला, शिवसेनेला ताकद नसताना बावची, गोटखिंडी गणात विजय.या वर्षीची प्रकरणेपंतप्रधान व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत यावर्षी २०२५-२६ एकूण २ हजार ९१४ प्रकरणे मंजुरीसाठी आहेत. त्यात ४१४ प्रकरणे मंजूर झाली आहे. प्रलंबित प्रकरणांत सर्व बँकांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सर्व कर्जाची प्रकरणे मंजूर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी दिल्या आहेत..पंतप्रधान व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत युवक-युवतींना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे कर्ज देण्यात येते. आतापर्यंत अनेक युवकांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज दिले आहे. जिल्हा उद्योग केंद्रात त्यासाठी अर्ज व माहिती उपलब्ध आहे. युवकांनी याचा लाभ घ्यावा. लवकरच तालुकानिहाय कर्ज मंजूर करण्याबाबतचे मेळावे घेणार आहोत.- रोहन घुगे, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.