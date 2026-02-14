उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगावचा 'स्वदेशी' डंका! नोकरी मागणारे नाही, तर नोकरी देणारे बनले १७०० तरुण

Jalgaon Youths Turn Job Givers: Over 5,800 Jobs Created by Local Startups : पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत या तरुणांनी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
Youths

Youths

sakal

देवीदास वाणी
Updated on

जळगाव: सध्याच्या काळात शासकीय किंवा खासगी नोकरी मिळविण्यासाठी मोठी स्पर्धा असून, सर्वत्र बेरोजगारीची ओरड होताना दिसते. मात्र, याला छेद देत जळगाव जिल्ह्यातील १ हजार ६८३ तरुणांनी चिकाटी आणि जिद्दीच्या जोरावर स्वतःचे उद्योग उभे केले आहेत. विशेष म्हणजे, ''नोकरी मागणारे'' न राहता ''नोकरी देणारे'' बनलेल्या या तरुणांनी गेल्या पाच वर्षांत जिल्ह्यात ५ हजार ८३९ जणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Jalgaon
Youth
Employment
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.