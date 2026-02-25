Jalgaon News : पदोन्नती हवी असेल तर 'टीईटी' प्रमाणपत्र द्या! जळगाव जिल्हा परिषदेचे शिक्षकांना कडक निर्देश

जळगाव: ‘टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या पदोन्नती देण्याच्या प्रक्रियेला प्रशासनाकडून सुरुवात झाली आहे. पदोन्नतीच्या निर्णयाविरोधात काही शिक्षक न्यायालयात गेल्याने यावर वादंग सुरू आहे. .दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून ते सर्व माहिती काढण्याच्या तयारीला लागले आहेत. यात ‘टीईटी’ उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीसाठी ‘टीईटी’चे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक राहणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..‘टीईटी’ उत्तीर्ण शिक्षकांना त्यांच्या परीक्षा उत्तीर्णच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती दिली जाणार आहे. शिक्षकांना टीईटीची परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची अट दिल्याची प्रक्रीया साधारण २०१३-२०१४पासून सुरू झाली आहे. मात्र, शिक्षकांना यासाठी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. .त्यानंतरदेखील ऑगस्ट २०२७पर्यंत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करावयाची आहे. यात आता पदोन्नतसाठी टीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या सेवाज्येष्ठतेनुसारच पदोन्नती दिली जाणार आहे. दरम्यान, याविरोधात काही शिक्षकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे..अनेकांची झाली कोंडीजिल्हा परिषद प्रशासनाकडून पदोन्नतीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदाेन्नत्या देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षकांची ही सेवाज्येष्ठता टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानुसार ग्राह्य धरली जाणार आहे. मात्र, यासाठी पात्र असलेल्या शिक्षकांना टीईटी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. .Kolhapur Exam Hall : परीक्षा केंद्रांवर ‘सीसीटीव्ही’ची नजर, ‘ड्रोन’चे लक्ष; कॉपीमुक्तीसाठी जिल्हा प्रशासनाची दक्षता; अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी.टीईटी परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने होत असून, उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्याचे प्रमाणपत्र संबंधित शिक्षकाला मिळत असते. मात्र, राज्यात झालेल्या टीईटी परीक्षा घोटाळ्यात अनेक शिक्षकांना हे प्रमाणपत्र मिळू शकले नाही. त्यामुळे पदोन्नतीसाठी पात्र ठरत असतानाही प्रमाणपत्राविना हे शिक्षक पात्र ठरणार नाही..शिक्षण विभागाकडून यादी प्रसिद्ध‘टीईटी’ व ‘सीईटी’ उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. यात ९० जागांवर पदोन्नती दिली जाईल. त्यानुसार पात्र असलेल्या २५० ‘टीईटी’ उत्तीर्ण शिक्षकांची यादी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आली. यावर आता २७ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.