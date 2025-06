उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Monsoon Update : जळगावात वादळी थैमान; १४ उपकेंद्रांचे नुकसान

Electricity Substations and Roads Affected by Storm in Jalgaon : जळगाव शहरात ठिकठिकाणी दीडशेहून अधिक विजेचे खांब वाकले असून, काही तर जमिनीतून उखडले गेले आहेत. वृक्ष विजेच्या तारांवर कोसळून तारा तुटल्या आहेत.