Jalna–Jalgaon Project : जालना-जळगाव रेल्वेचा मार्ग मोकळा! ५,८०४ कोटींचा निधी मंजूर; लवकरच भूसंपादन सुरू

जालना: जालना-जळगाव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात पाच हजार ८०४ कोटींच्या निधीची तरतूद झाली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामाला आता गती येणार असल्याचे चित्र आहे. भूसंपादनासाठी मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे पुढील वर्षभरात १७४ किलोमीटरच्या या मार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याची शक्यता आहे..रेल्वेच्या केंद्रीय पथकमार्फत सर्वेक्षण केल्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या प्रयत्नांतून त्याला मंजुरी मिळाली होती. या प्रकल्पासाठी सुमारे सात हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे..या तालुक्यांतून जाणार मार्गहा रेल्वेमार्ग जालना, भोकरदन आणि बदनापूर तालुक्यांतून जाणार आहे. जालना–बदनापूर तालुक्यांतील नऊ गावांमधील १४६ हेक्टर, तर भोकरदन तालुक्यातील १६ गावांमधील १८० ते २०० हेक्टर जमिनीचे संपादन होणार आहे. त्यासाठी भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता अधिसूचना काढून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे..Iran-Israel War: युद्धामुळे अडकलेले कोल्हापूरकर परतले, दुबई प्रशासनाने प्रत्येकाला दिलं २६ हजाराचं गिफ्ट.चार मतदारसंघ जोडणारा मार्गजालना, बदनापूर, भोकरदन आणि सिल्लोड विधानसभा मतदारसंघांतून हा मार्ग जातो. जालना उपविभागातील नागेवाडी, तुपेवाडी, देऊळगाव, मानदेऊळगाव, नजीक पांगरी, मांडवा, खादगाव, दावलवाडी तसेच भोकरदन तालुक्यातील गारखेडा, बेलोरा, क्षीरसागर, नांजा, सोयगाव देवी, तपोवन, वालसा खालसा, चांदई ठोंबरी, देऊळगाव ताड, बोरगाव तारू, मुठाड, राजूर, चांदई टेपली, चिंचोली, जोमाळ या गावांतून हा मार्ग जाणार आहे..पर्यटनासाठी महत्त्वाचा मार्गजालना-राजूर-सिल्लोड-अजिंठा-जळगाव असा हा मार्ग असून अजिंठा लेणी, तीर्थक्षेत्र राजूरेश्वर गणपती मंदिरासह मराठवाड्याला थेट मुंबई-दिल्ली-कोलकाता या महत्त्वाच्या मार्गांना जोडणारा आहे..