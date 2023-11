Dhule Crime News : शेती हडपण्यासाठी वृद्ध महिलेचा खून

By

Dhule Crime News : शहरातील चाळीसगाव रोड परिसरात राजवाडेनगरातील वृद्धेची शेतजमीन हडपण्याच्या उद्देशाने डोक्यावर वार करून खून झाला. या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाच वर्षांनंतर संशयित पाच जणांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल झाला.(Killing an old woman to grab farm dhule crime news )

जमीलाबी रहमान मोहंमदी (वय ८५) असे मृत महिलेचे नाव आहे. याबाबत हबीब अब्दुल कादर षुकी (वय ८२, रा. लेमिन्टन रोड, मुंबई) यांच्या फिर्यादीनुसार दीपक लक्ष्मण सोनवणे (रा. प्लॉट क्रमांक १००, मिरजकरनगर, चाळीसगाव रोड, धुळे), तौसिफ अब्दुल हाफिज अन्सारी, अब्दुल हाफिज अन्सारी, नजीर मांडवाला, आसिफ शाह (सर्व रा. देवपूर, धुळे) यांनी कट रचून हबीब षुकी यांची मोहाडी शिवारातील शेतजमीन हडपण्याच्या उद्देशाने जमिलाबी यांच्या डोक्यावर टणक वस्तूने वार करून ठार केले.

तसेच परस्पर दफनविधी करून पुरावा नष्ट केला. हबीब यांचा मोबाईल चोरी करून ठार करण्याची धमकी दिली. हा प्रकार १२ ऑक्टोबर २०१८ ला घडला. त्यानुसार संशयित पाच जणांवर चाळीसगाव रोड पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल झाला.