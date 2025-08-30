Jalgaon News : जळगाव बाजार समितीत महायुतीला जोरदार धक्का; उद्धव ठाकरे गटाचे सुनील महाजन सभापती

जळगााव: येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पडद्याआड नाट्यमय घडामोडीनंतर सभापतिपद आपल्याकडे खेचून आणण्यात शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला यश आले आहे. या निवडणुकीत महायुतीला जोरदार धक्का देत उद्धव ठाकरे गटाचे सुनील महाजन सभापतिपदी विजयी झाले. त्यांनी लक्ष्मण पाटील (लकी टेलर) यांचा पराभव केला, तर उपसभापतिपदी महायुतीचे एकमेव गोकुळ चव्हाण यांचाच अर्ज दाखल झाल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाली. येथील बाजार समितीच्या सभागृहात शुक्रवारी (ता. २९) सकाळी अकराला सभापतिपदाची निवड प्रक्रिया पार पडली..जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत एका वर्षासाठी मुदत असताना दोन वर्षे उलटूनही राजीनामा न देणाऱ्या बाजार समितीच्या सभापती श्यामकांत सोनवणे यांच्याविरोधात १४ संचालकांनी नुकताच अविश्वास आणला होता. बाजार समितीमध्ये गेल्या दोन आठवड्यापूर्वी घडलेल्या या घडामोडींमुळे राजकारणात एकच खळबळ उडाली होती. अविश्वास ठराव दाखल केल्यानंतर हे संचालक लागलीच सहलीवर देखील गेले होते. दुसरीकडे प्रयत्न करून देखील काही गळाला लागत नसल्याने अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जा.ण्याआधीत श्यामकांत सोनवणे यांनी आपल्या सभापतिपदाचा राजीनामा दिला होता. यामुळे रिक्त झालेल्या पदावरील जागेसाठी बाजार समितीत विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले. या निवड प्रक्रियेत सभापतिपदासाठी सुनील महाजन, मनोज दयाराम चौधरी व लक्ष्मण गंगाराम पाटील (लकी टेलर) यांनी अर्ज दाखल केले. तर उपसभापतीपदासाठी गोकुळ चव्हाण यांनी एकमेव अर्ज दाखल केला होता. यात सभापतिपदासाठी मनोज चौधरी यांनी आपला अर्ज मागे घेतला..हात उंचावून मतदानसभापतिपदासाठी सुनील महाजन विरुद्ध लक्ष्मण पाटील असा सामना रंगला. यात हात उंचावून मतदान घेण्यात आले. यामध्ये सुनील महाजन यांना १५ तर लक्ष्मण पाटील यांना अवघी दोन मते मिळाली. यामुळे पुन्हा एकदा लकी टेलर यांना सभापतिपदाने हुलकावणी दिल्याचे दिसून येत आहे..माजी सभापती सोनवणे गैरहजरसभापती व उपसभापती पदाच्या निवडीसाठी आज सभा आयोजित केली होती. याचा अजेंडा सर्व संचालकांना देखील पाठविण्यात आला होता. मात्र या निवडीच्या सभेला मावळते सभापती श्यामकांत सानवणे गैरहजर राहिले. त्यांची अनुपस्थिती हा सभेत चर्चेचा विषय ठरला होता..Ganeshotsav : सोलापूर जिल्ह्यात गणेश मिरवणुकीत डि.जे. व लेझर लाईटवर बंदीचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश.निवडीनंतर जल्लोषसभापतिपदी सुनील महाजन व उपसभापतिपदी गोकुळ चव्हाण यांची निवड झाल्यानंतर बाजार समितीच्या आवारात ढोल-ताश्यांचा गजरात व गुलाल उधळत आणि फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोष करण्यात आला. यावेळी नवनिर्वाचीत सभापती व उपसभापतींनी ठेका धरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.