Dhule Crime News : पित्याच्या खूनप्रकरणी मुलाला जन्मठेप; शिरपूर तालुक्यातील घटना

Dhule Crime News : भांडण सोडविण्यासाठी गेलेल्या पित्यावर चाकूने वार करीत खून करणाऱ्या मुलाला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. के. मलाबादे यांनी हा निकाल दिला.( Life imprisonment for son in case of father murder dhule crime news)