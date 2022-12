Dhule Crime News : ठाणसिंग भिलला जन्मठेप; महिला खून प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाचा निकाल

धुळे : मागील भांडणाच्या कुरापतीतून महिलेच्या खून प्रकरणी येथील प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ठाणसिंग मोहन भिल यास जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. (Life imprisonment for Than Singh Bhil Verdict of the district court in case of murder of woman Dhule Crime News)

कळमसरे (ता. शिरपूर) येथे १९ ऑक्टोबर २०१९ ला सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास आरोपी ठाणसिंग मोहन भिल याने नीलाबाई सहादू ठाकरे (रा. कळमसरे) हिच्याशी मागील भांडणाची कुरापत काढून वाद घातला. त्या वेळी केशव ठाकरे, नकूबाई अंबरसिंह भिल, साजन धनराज भिल, अविनाश भिल, कैलास भिल, ठाणसिंग भिल यास समजावत असताना त्याने नीलाबाई ठाकरे हिच्या डोक्यात लोखंडी फावड्याने वार करत दुखापत केली.

त्यामुळे नीलाबाई रक्‍ताच्या थारोळ्यात पडली. नंतर आरोपी भिल त्याच्या घराला कुलूप लावत पळून गेला. नीलाबाई ठाकरेला शिरपूर येथे उपचारासाठी दाखल केले असता तिचा मृत्यू झाला. घटनेचा साक्षीदार तथा मृत नीलाबाईचा मुलगा केशव ठाकरे (भिल) याने आरोपी ठाणसिंग याच्याविरुद्ध शिरपूरला गुन्हा दाखल केला. जिल्हा न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाले.

खटल्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. एच. मोहम्मद यांच्यासमोर कामकाज चालले. सरकार पक्षातर्फे सात साक्षीदारांची विशेष सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. गणेश वाय. पाटील यांनी साक्ष घेतली. तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक संजय सानप यांची साक्ष नोंदविण्यात आली.

कामकाजानंतर सरकार पक्षाने दाखल केलेले पुरावे ग्राह्य मानत न्या. महोम्मद यांनी आरोपी भिल यास जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तसेच त्याला पाच हजारांचा दंड व तो न भरल्यास तीन महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. ॲड. पाटील यांना जिल्हा सरकारी वकील देवेंद्रसिंह तवर यांचे मार्गदर्शन लाभले. ॲड. मयूर बैसाणे यांचे सहकार्य लाभले.

