निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दीडशे पोलीसांचा लॉंगमार्च 

नाशिक : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडावी या अनुषंगाने नाशिक पोलीस आयुक्तालयातर्फे नाशिक पश्चिम मतदार संघात पोलिसांचा लॉंग मार्च काढण्यात आला. सिडको व परिसरामधील संवेदनशील भागातून पोलिसांतर्फे लॉंग मार्च काढण्यात आला. त्याची सुरूवात अंबड पोलीस ठाण्यातून होऊन विजयनगर, उत्तमनगर, राजरत्ननगर, पवननगर, सावतानगर, दिव्या ऍडलॅबमार्गे त्रिमूर्ती चौक या परिसरात सुमारे १५० पोलीस कर्मचार्‍यांनी लॉंग मार्च काढून नागरिकांना भयमुक्त राहण्याचे आवाहन केले. लॉंगमार्च पाहून काही वेळासाठी नागरिक अचंबित यावेळी भर वस्तीत रहदारीचा परिसर असलेला पवननगर भाजी मार्केटजवळ पोलिसांचा ताफा बघताच नागरिकांना काही अनुचित प्रकार घडला का, असे वाटले होते. मात्र पोलिसांतर्फे आवाहन करण्यात आल्यानंतर हा लॉंगमार्च आपल्याच सुरक्षेसाठी असल्याचे नागरिकांच्या लक्षात आले. यावेळी पोलीस उपायुक्त विजय खरात, सहाय्यक उपायुक्त समीर शेख, अंबड पोलीस ठाण्याचे व.पो.नि. श्रीपाद परोपकारी, सहाय्यक निरीक्षक संजय बेडवाल आदींसह सीआयएसएफ, क्यूआरटी, आरसीपी, होमगार्ड व अंबड पोलीस ठाण्याच्या कर्मचार्‍यांनी लॉंग मार्चमध्ये सहभाग घेतला.

