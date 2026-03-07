Jalgaon News : कर्जमाफीचा शब्द पाळला! पालकमंत्री गुलाबराव पाटलांकडून स्वागत, तर खडसेंकडून सरकारवर टीकास्त्र

जळगाव: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (ता. ६) सादर केलेला अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला व ग्रामीण विकासावर लक्ष केंद्रित असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा शब्द दिला होता. .तो आज पूर्ण केला आहे. सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर झाल्याने राज्यभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, तर दुसरीकडे शेतीच्या इतर प्रश्नांकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केल्याचे विरोधकांसह शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे. एकूणच अर्थसंकल्पाविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया लोकप्रतिनिधींसह व्यापारी, उद्योजक, सीए यांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केल्या आहेत..स्पेशल इंडस्ट्रियल हब हवे होतेहितेश आगीवाल (अध्यक्ष, सीए जळगाव शाखा) : आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात १८ नवीन इंडस्ट्रिअल हब तयार करण्यात येणार आहेत. यामुळे रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल. जळगावसाठी खास इंडस्ट्रिअल हब हवे होते. त्याचा फायदा जळगावच्या उद्योजकांना झाला असता. अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होण्यास मदत होईल. ‘एआय इंटिग्रेशन विथ फार्मिंग’मुळे शेतीला नक्कीच फायदा होईल..अर्थव्यवस्था अधिक मजबूतप्रा. प्रवीण पाटील (एसएसबीटी अभियांत्रिकी महाविद्यालय) : अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक गुंतवणूक, शेतीला दिलासा आणि पायाभूत सुविधा विकास यावर आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी, लाडकी बहीण योजनेसाठी केलेली विशेष तरतूद, अजितदादांच्या नावे गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार व त्यांचे उभारण्यात येणारे भव्य स्मारक या घोषणा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी जिव्हाळ्याच्या व अभिमानास्पद आहेत..शेती प्रश्नांकडे सोयीस्कर दुर्लक्षएस. बी. पाटील (समन्वयक, शेतकरी कृती समिती) : अटी शर्थींची दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी घोषणा वगळता, आत्मा काढून टाकलेल्या खरीप पीक विमाचे ट्रिगर पुनर्स्थापित व बाजारभाव नुकसान भरून काढणे या सारख्या मुख्य प्रश्नांवर मौन बाळगून शेती प्रश्नांकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करणारा हा आभासी अर्थसंकल्प आहे. शेतकरी व शेती संकटाकडे नेणारा असा आहे. .रासायनिक खते, बियाणे, डिझेल, मजुरी साऱ्यांचे दर वाढत आहेत. संशोधन नसल्याने उत्पादन कमी असे वास्तव असताना शेतीचा उत्पादन खर्च ‘एआय’ने कमी करू हे म्हणजे शेतकऱ्यांना सरळसरळ वाऱ्यावर सोडल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत..पर्यटन, डिजिटायझेशनवर भरप्रीती मंडोरे (सीए, जळगाव) : राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षण, पायाभूत सुविधा, पर्यटन, डिजिटलायझेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कौशल्य विकास, रस्ते, रेल्वे, मेट्रो आणि सौर ऊर्जा हे प्रमुख केंद्रबिंदू ठेवले आहेत. शहरी महानगरांवर लक्ष केंद्रित करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले जात आहे. महाराष्ट्र हे स्टार्टअप कॅपिटल आहे. यामुळे नवीन स्टार्टअप सुरू करण्यावर भर दिला जाणार आहे. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी डिजिटल सुविधा देण्यात येतील..ग्रामीण विकासाला मिळणार बळगुलाबराव पाटील (पालकमंत्री) : अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी, महिला व ग्रामीण विकासाला बळ मिळणार आहे. महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा शब्द दिला होता. तो आज पूर्ण केला आहे. सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर झाल्याने राज्यभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ३० लाख शेतकऱ्यांना महाविस्तार या एआय तंत्रज्ञानाद्वारे शेतीविषयक सर्व तांत्रिक आणि बाजारपेठेतील माहिती त्वरित उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत आता शेतमजुरांचाही समावेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योग योजना ही ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सुरू केली जाणार आहे..Kolhapur Street Vendors : कमिटी, धोरण कागदावर; फेरीवाले वाऱ्यावर; व्यवसायासाठी हक्काच्या जागा, अद्याप निश्चित नाहीत; कारवाईची भीती कायम.राज्य दिवाळखोरीकडेएकनाथ खडसे (आमदार) : राज्याची महसुली तूट सुमारे ४० हजार ५०० कोटी रुपयांवर गेली आहे; तर राजकोषीय तूट १.५० लाख कोटी रुपये पोहोचली. राज्य दिवाळखोरीकडे निघाल्याचे स्पष्ट होते. दिवाळखोर सरकारचा राज्याला दिवाळखोरीकडे नेणारा अर्थसंकल्प आहे. राज्यातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या हाती सरकारने ठोस असे काहीही केलेले नाही. सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन सरकार पक्षाने निवडणुकीत दिले होते. ते न पाळता केवळ दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जास अटी व नियमांचे बंधन घालून सरकारने माफी दिली. खतांच्या व बियाण्यांच्या किमती याच्यावर सरकारने सबसिडी देणे अपेक्षित होते. पन्नास लाख रोजगाराचे सवंग चित्र सरकारने रंगविले, मात्र प्रकल्प नसताना हे आश्वासन केवळ स्वप्नरंजन ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.