उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : कर्जमाफीचा शब्द पाळला! पालकमंत्री गुलाबराव पाटलांकडून स्वागत, तर खडसेंकडून सरकारवर टीकास्त्र

₹2 Lakh Loan Waiver Brings Relief to Farmers Across the State : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली असून जळगावमध्ये विविध क्षेत्रांतून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
Gulabrao Patil, Eknath Khadse

Gulabrao Patil, Eknath Khadse

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (ता. ६) सादर केलेला अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला व ग्रामीण विकासावर लक्ष केंद्रित असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा शब्द दिला होता.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Jalgaon
maharashtra
Farmer
Budget
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.