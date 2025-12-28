उत्तर महाराष्ट्र

Girish Mahajan : जळगावात भाजप-सेना युतीवर शिक्कामोर्तब; 'राष्ट्रवादी'सोबत अद्याप चर्चाच सुरू - गिरीश महाजन

BJP–Shiv Sena Alliance Confirmed, NCP Talks Pending : जळगाव महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेत्यांची बैठक पार पडली. यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत भाजप ५० जागा लढवणार असल्याचे स्पष्ट केले.
Girish Mahajan

Girish Mahajan

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेसोबत युती झालेली आहे, परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांच्याशी अजून चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे आमची महायुती नव्हे, केवळ सध्या फक्त दोन पक्षांची युती आहे, असे जलसंपदा मंत्री तथा भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Jalgaon
maharashtra
NCP
election
girish mahajan
Municipal Corporation
Municipal election
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com