Girish Mahajan : जळगावात भाजप-सेना युतीवर शिक्कामोर्तब; 'राष्ट्रवादी'सोबत अद्याप चर्चाच सुरू - गिरीश महाजन

जळगाव: महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेसोबत युती झालेली आहे, परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांच्याशी अजून चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे आमची महायुती नव्हे, केवळ सध्या फक्त दोन पक्षांची युती आहे, असे जलसंपदा मंत्री तथा भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले..महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षातर्फे इच्छुकांची बैठक घेण्यात आली हाेती. यानंतर पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले हाेते. निवडणूक प्रभारी आमदार मंगेश चव्हाण, निवडणूकप्रमुख आमदार सुरेश भाेळे या वेळी उपस्थित हाेते..मंत्री महाजन म्हणाले, की भाजप व शिवसेनेशी युतीची आमची चर्चा होऊन कुणी किती जागा लढवायच्या हे जवळपास निश्चित करण्यात आले आहे. काही जागांवर तडजाेड करण्यात आली असून, आम्ही ५० जागांवर लढणार आहाेत. त्यापेक्षा कमी जागा घेणार नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पक्षासोबत आमची कोणत्याही जागांबाबत चर्चा झालेली नाही. त्यांच्यासोबत जागेबाबत निश्चित झाल्यावर आम्ही ‘महायुती’ जाहीर करू. याबाबत रविवारी (ता. २८) बैठक बोलावून ती जाहीर करू..काँग्रेसकडून २० जणांची पहिली यादी जाहीरसोलापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने २० उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. महाविकास आघाडीने अंतिम जागा वाटप केले असून, त्यात काँग्रेसच्या वाट्यास ४५ जागा आल्या आहेत. आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला २०, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला ३० तर माकपला ८ जागा सोडण्यात आल्या आहेत..जालन्यात महायुतीच्या चर्चेच्या फेऱ्याजालना : महापालिका निवडणुकीत भाजप-शिवसेना महायुती होणार असल्याची चर्चा असून, त्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून चर्चा अन् वाटाघाटींच्या फेऱ्यावर फेऱ्या सुरू आहेत. शनिवारी ‘राष्ट्रवादी’चे नेते सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी भाजप नेते रावसाहेब दानवे, शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांची स्वतंत्र भेट घेत महायुतीसंदर्भात चर्चा केली..लातूरमध्ये बंडखोरी रोखण्याचे आव्हानलातूर : महापालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक असून, पक्षांतर्गत बंडखोरी होऊ नये म्हणून पक्ष काळजी घेताना दिसत आहेत. यातून शनिवारी (ता. २७) रात्रीपर्यंत एकाही पक्षाने उमेदवार जाहीर केलेले नाहीत. केवळ अर्ज भरा, एवढेच इच्छुकांना सांगितले जात आहे. लातूर महापालिकेच्या १८ प्रभागांतील ७० जागांसाठी निवडणूक होत आहे..Pune Municipal Election : मोठी बातमी! आमदार, खासदारांच्या मुलांचे पत्ते कट; शनिवारी रात्री आले आदेश.परभणीत युती-आघाडीचे घोडे अडलेपरभणी ः महापालिका निवडणुकीसाठी नेत्यांनी दिलेल्या युतीच्या तारखा ओलांडून गेल्या. उमेदवारीची अपेक्षा सोडलेले दुसरीकडून उमेदवारी मिळवत आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी दोनच दिवस शिल्लक असतानाही भाजप-शिवेसना युती व काँग्रेस-शिवसेना (यूबीटी) आघाडीची घोषणा झालेली नाही. बंडखोरीच्या भीतीने युती-आघाडीचे घोडे अडल्याचे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.