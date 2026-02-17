Jalgaon News : गावातील वाद आता वेशीबाहेर! जळगावात तंटामुक्त समित्या थंडावल्या, पोलिसांवरील ताण वाढला

जळगाव: राज्यात सुरू झालेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियानाला सुरवातीला बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळाला. यामुळे गावातील तंटे गावातच सोडविले जात होते. यामुळे वादाचे प्रमाण कमी झाले होते. शिवाय काही वाद उद्भवले तरी ते समितीमार्फत सोडविले जात असल्याने पोलिसांपर्यंत वाद पोहोचत नव्हते. पण, आज या समित्या कार्यरत नसल्याने गावातील तंटे वाढू लागले आहेत. यामुळे गावांमधील वाद वेशीबाहेर येऊन ग्रामपंचायत विभाग आणि पोलिसांपर्यंत पोहोचत आहेत..अनेकदा गावात किरकोळ गोष्टींवरून किंवा शेतीतून वाद उद्भवत असतात. ही परिस्थिती आज देखील कायम आहे. दरम्यान, गावातील तंटे गावातच मिटावेत आणि शांतता सुव्यवस्था राहावी. गावाचा विकास व्हावा,.या उद्देशाने २००७ मध्ये महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियान सुरू करण्यात आले होते. गावाच्या पोलिस पाटलांमार्फत तंटामुक्त समिती या वादावर पडदा टाकून वाद गावातच मिटवत होती. परंतु, सद्यस्थितीला त्याचा प्रभाव सरकार आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे दिसत नसल्याने गावातील किरकोळ बाद व गंभीर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे..गावखेड्यातील तंट्यांमध्ये वाढगावात उद्भवलेला कोणताही तंटा मिटविण्यासाठी गावपातळीवर नियुक्त तंटामुक्त समिती काम करायची. तंटामुक्त समितीतील सर्व सदस्यांना तंटे मिटविण्यापूर्वी, तसेच तंटे मिटविण्याच्या जागी बोलविले जायचे. सुरवातीचे काही वर्ष या समितीने चांगले काम केले. परंतु, मध्यंतरीच्या काळात अध्यक्ष सोडले तर इतर सदस्यांना गावातील तंट्यांबाबत माहिती नसायची. त्यामुळे सदस्यांत नाराजी निर्माण होऊन समिती बरखास्तीकडे आली. परिणामी, गावखेड्यात तंट्यांमध्ये वाढ होत चालली असल्याचे पाहावयास मिळत आहे..समित्याच बरखास्तगावात काही वाद उद्भवले तर ते समितीमार्फत सोडविले जात असल्याने पोलिसांपर्यंत वाद पोहोचत नव्हते. मात्र प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे गावातील किरकोळ वाद व गंभीर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. गावातील तंटामुक्त समितीला पोलिस प्रशासनाकडून योग्य ते सहकार्य मिळत नसल्याने समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांनी हे तंटे सोडविण्याकडे दुर्लक्ष केले. तर गेल्या चार– पाच वर्षांपासून गावातील तंटामुक्त समितीच उरल्या नसल्याचे चित्र गावात पाहावयास मिळत आहे..Pune Crime : नाद फक्त Yamaha चा! पुण्यातील तरुणांनी मौज मजा आणि नशेसाठी चोरल्या तब्बल 10 गाड्या, हडपसर-चंदननगरमध्ये दुचाकी चोरीचा पर्दाफाश.समितीला मिळणारा निधीही बंदगावातील वाद गावातच समित्यांमार्फत सोडविण्यात आल्यानंतर ते पोलिस ठाण्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. अशा गावांची नावे मागवून पोलिस प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील एका गावाला ‘तंटामुक्त गाव’ पुरस्कार दिला जात होता. तसेच या समितीतीला शासनाला काही विशिष्ट निधीदेखील मिळत होता. परंतु, हा निधी बंद झाला. तसेच गावांना दिला जाणारा पुरस्कार बंद झाल्याने समिती बरखास्त होण्याचे कारण आहे..गावातील वाद मिटविण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर पोलिस प्रशासनाकडून तंटामुक्त समिती नेमली जात होती. मात्र गेल्या चार- पाच वर्षांपासून कोणत्याच गावात तंटामुक्त समिती कार्यरत नाही. यामुळे त्यांच्या बैठका देखील नाही.- भाऊसाहेब अकलाडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, जळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.