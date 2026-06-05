Bhusawal Crime : मुलीवर अत्याचार करून तिच्यासह चार भावंडांचा खून करणाऱ्या आरोपीला दुहेरी फाशीची शिक्षा

भुसावळ - बोरखेडा (ता. रावेर) येथे लहान मुलीवर अत्याचार करून तिच्यासह चार भावंडांचा खून केल्याप्रकरणी आरोपी महेंद्र बारेला याला विशेष जलदगती न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. विशेष म्हणजे कुठलाही प्रत्यक्ष साक्षीदार नसताना परिस्थितीजन्य पुराव्याची भक्कम साखळी यात निर्णायक ठरली. विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांचा युक्तिवादही महत्त्वपूर्ण ठरला..विशेष जलदगती न्यायालयात गुरुवारी (ता. १) दुपारी एकला सुनावणी सुरू झाली. आरोपी महेंद्र बारेला याला काय शिक्षा होणार, याची सर्वांनाच उत्सुकता होती. त्यामुळे इतर वकीलही न्यायालयात उपस्थित होते. एक वाजून पाच मिनिटांनी शिक्षेसंदर्भातील निकालाचे विश्लेषण न्यायाधीश एस. आर. यादव यांनी दिले. यात त्यांनी आरोपीच्या क्रौर्याचे वर्णन करताना एखादा लाकूडतोड्या ज्या पद्धतीने कुऱ्हाडीचे घाव घालून लाकूड तोडतो, त्या पद्धतीने या चार भावंडांचा खून केला आहे. न्यायाधीश यादव यांनी सुमारे २० मिनिटे निकालाचे विश्लेषण केले. अत्याचार व खून, अशा दोन्ही प्रकरणांत फाशीची शिक्षा व प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. संपूर्ण निकाल इंग्रजीत सांगितला. मात्र, शिक्षा काय झाली, हे आरोपी बारेला याला मराठीतून सांगितले..निर्विकार चेहराआरोपी महेंद्र बारेला याला न्यायालयात आणले, त्या वेळी त्याच्या चेहऱ्यावर कोणतेच भाव नव्हते. आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले, त्या वेळीही तीच स्थिती होती. निकाल देणे सुरू असताना, तो फक्त हात जोडून उभा होता. न्यायाधीश यादव यांनी त्याला मराठीत फाशीची शिक्षा दिल्याचे सांगितले, तरीही त्याचा चेहरा निर्विकारच होता. दोन दिवसांपासून त्याचे वडील निकाल ऐकण्यासाठी येत होते. मात्र, गुरुवारी आरोपीचे कोणीच नातेवाईक आले नव्हते..ॲड. उज्ज्वल निकम यांचा प्रभावी युक्तिवादनिकालाची माहिती देताना विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम म्हणाले, की या प्रकरणी कोणीही प्रत्यक्ष साक्षीदार नव्हते. मात्र, परिस्थितीजन्य पुराव्याची तयार केलेली साखळी महत्त्वपूर्ण ठरली. तपासलेल्या २८ साक्षीदारांमध्ये शेतमालक, आरोपीचे वडील, काका, डॉक्टर यांच्या साक्षींचा समावेश होता. आरोपीने वडील व काका यांना फोन करून खून केल्याचे सांगितले. त्यांनीही तशीच साक्ष दिली. फोनवरील नोंदीची खात्री केली. खून झालेली सर्व भावंडे अल्पवयीन होती. याबाबत मुख्याध्यापक व शिक्षिकांचीही साक्ष घेण्यात आली. शिवाय, वैद्यकीय अहवाल, तसेच तुरुंगातील वागणुकीसंदर्भाततील अहवाल सादर केले होते. आरोपीने केलेल्या क्रौर्याला सीमा नव्हती. समाजात योग्य संदेश जावा, म्हणून कठोरात कठोर फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी आम्ही मागणी केली. सापाला दूध पाजले, तरी तो विषच ओकतो. तसे दुर्जन माणसाचे असते. त्याचप्रमाणे एकवेळ सापाला मंत्राने शांत करता येते; पण दुर्जन कशानेच शांत होत नाही, असे ॲड. निकम म्हणाले..न्यायालयाचा पहिलाच निकालभुसावळला २०१४ मध्ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू झाले. खुनाच्या बऱ्याच प्रकरणांत न्यायालयात निकाल देण्यात आले. यात जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. गुरुवारच्या निकालाने १२ वर्षांत पहिल्यांदाच फाशीची शिक्षा सुनावली. पुढील ३९ दिवसांत निकालाचे सर्व रेकॉर्ड उच्च न्यायालयात जाईल. तेथे या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. आरोपीही या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतो. आरोपीतर्फे ॲड. सत्यनारायण पाल यांनी काम पाहिले. संपूर्ण खटल्यात ॲड. निकम यांच्यासह सहायक सरकारी वकील प्रवीण भोंडे, रावेरचे पोलिस निरीक्षक डॉ. विशाल जैस्वाल, भुसावळ बाजारपेठ पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी ज्ञानेश्वर चौधरी यांनी पैरवी अधिकारी म्हणून मोलाची कामगिरी केली..ॲड. निकम यांचा सत्कारनिकालानंतर अनेक सामाजिक संस्था व व्यक्तींनी ॲड. निकम यांचा सत्कार केला. यात भाजपचे शहराध्यक्ष संदीप सुरवाडे, ज्येष्ठ शेती व्यवसायिक अरुण भारंबे, व्यवसायिक संदीप देवडा व काही वकिलांचा समावेश होता..७४ व्या वर्षी ॲड. निकम यांचा उत्साहॲड. उज्ज्वल निकम यांना पत्रकारांनी वय विचारले असता, त्यांनी उलट प्रश्न केला. माझे वय किती? तुम्हाला किती वाटते? पत्रकारांनी ६० सांगताच ते म्हणाले, की माझे वय ७४ आहे. पहाटे लवकर उठतो. नंतर दीड तास जीममध्ये जातो. दिवसभर कामात व्यस्त असतो. आराम करीत नाही.या वयातील त्यांचा उत्साह तरुणांना लाजवणारा होता. दुसऱ्या मजल्यावरील न्यायालयात ते जीना चढून सहज गेले. त्यांनी लढविलेल्या विविध खटल्यांमध्ये ४९ वेळा न्यायालयाने फाशीची शिक्षा आरोपींना सुनावली. यातील याकूब मेमन व कसाबला प्रत्यक्ष फाशी देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.