उत्तर महाराष्ट्र

Manmad-Indore Railway;मनमाड-इंदूर रेल्वेसाठी ४,९३० कोटींची निविदा; महू-ग्यासपूरखेडी ७२.६६ किलोमीटर मार्ग; ४८ महिन्यांची कामासाठी मुदत

Manmad-Indore Railway, Mhow-Gyaspur Khedi, EPC Tender: मनमाड-इंदूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर (महू) ते ग्यासपूरखेडी ७२.६६ किलोमीटर मार्गासाठी ४,९३० कोटी ९१ लाख रुपयांची ईपीसी ई-निविदा काढण्यात आली आहे.
Manmad-Indore Railway, Mhow-Gyaspur Khedi, EPC Tende

Manmad-Indore Railway, Mhow-Gyaspur Khedi, EPC Tende

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सकाळ वृत्तसेवा
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धुळे, : बहुप्रतीक्षित मनमाड-इंदूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पातील महत्त्वाच्या टप्प्याला गती मिळाली आहे. मध्य रेल्वेच्या बांधकाम विभागाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर (महू) ते ग्यासपूरखेडी या ७२.६६ किलोमीटर मार्गासाठी चार हजार ९३० कोटी ९१ लाख रुपयांची ईपीसी ई-निविदा काढली आहे. त्यामुळे मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्ग प्रत्यक्ष उभारणीच्या दिशेने पुढे गेला आहे.

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