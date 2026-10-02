Manmad-Indore Railway;मनमाड-इंदूर रेल्वेसाठी ४,९३० कोटींची निविदा; महू-ग्यासपूरखेडी ७२.६६ किलोमीटर मार्ग; ४८ महिन्यांची कामासाठी मुदत

धुळे, : बहुप्रतीक्षित मनमाड-इंदूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पातील महत्त्वाच्या टप्प्याला गती मिळाली आहे. मध्य रेल्वेच्या बांधकाम विभागाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर (महू) ते ग्यासपूरखेडी या ७२.६६ किलोमीटर मार्गासाठी चार हजार ९३० कोटी ९१ लाख रुपयांची ईपीसी ई-निविदा काढली आहे. त्यामुळे मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्ग प्रत्यक्ष उभारणीच्या दिशेने पुढे गेला आहे..या टप्प्यात रेल्वेमार्गासह पूल, बोगदे, उंच रेल्वे पूल, स्थानके आणि अन्य पायाभूत सुविधांची कामे होणार आहेत. डोंगराळ, तसेच मैदानी भागातून मार्ग जात असल्याने विविध अभियांत्रिकी कामांचा समावेश आहे. मार्गावर २५ मोठे पूल, अनेक लहान पूल, डोंगराळ भागातील बोगदे आणि एक उंच रेल्वे पूल उभारण्यात येणार आहेत. ग्यासपूरखेडी, चिकट्यावड, नीमगड, सराय तलाव, झाडी बडोदा, केलोद आणि कमदपूर, अशी सात रेल्वेस्थानके या टप्प्यात विकसित केली जाणार आहेत. कंत्राट मंजूर झाल्यानंतर संबंधित संस्थेला ४८ महिन्यांत, म्हणजे चार वर्षांत काम पूर्ण करावे लागणार आहे..ऑनलाइन बोली प्रक्रियानिविदेच्या वेळापत्रकानुसार ३० नोव्हेंबरला पहिली प्री-बिड बैठक, तर ३० डिसेंबरला दुसरी प्री-बिड बैठक होणार आहे. ४ फेब्रुवारी २०२७ पासून ऑनलाइन बोली प्रक्रिया सुरू होईल. निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत १८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत सकाळी अकरापर्यंत आहे. सहभागी कंपन्यांसाठी सुमारे नऊ कोटी ८६ लाख रुपयांची अनामत रक्कम निश्चित केली आहे..उत्तर महाराष्ट्राला संपर्कमनमाड-इंदूर रेल्वेमार्ग पूर्ण झाल्यानंतर मालवा-निमाड भागाचा महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतातील प्रमुख बाजारपेठांशी थेट रेल्वे संपर्क निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कृषी उत्पादनांची वाहतूक, मालवाहतूक, औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला त्यातून चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. व्यापार-उद्योग क्षेत्रासाठीही हा मार्ग महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रकल्पाला गती मिळावी, यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. सुभाष भामरे, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंह, इंदूरचे खासदार शंकर लालवानी, खरगोन-बडवानीचे खासदार गजेंद्र पटेल, तसेच तत्कालीन राज्यसभा.खासदार सुमेरसिंह सोलंकी यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला.मनमाड-इंदूर रेल्वे संघर्ष समितीचे प्रमुख तथा जनहित याचिकाकर्ते मनोज मराठे यांनी निविदा प्रक्रियेला समितीच्या दीर्घकालीन प्रयत्नांतील महत्त्वाचा टप्पा म्हटले आहे. जनआंदोलन, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी अनेक वर्षे प्रयत्न झाले. पुढील टप्प्यांवरही समिती लक्ष ठेवणार असल्याचे श्री. मराठे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.