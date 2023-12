Dhule News: दोंडाईचा पोलिस ठाण्यात मनुष्यबळाची कमतरता; 50 टक्के पदे रिक्त अन् गुन्हेगारीत वाढ

दोंडाईचा : येथील पोलिस ठाण्यातील मंजूर पदांपेक्षा निम्मे कर्मचारी पदे रिक्त असल्याने येथील उपलब्ध पोलिस कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण आलेला आहे.

यामुळे शहरात गुन्ह्यांच्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने तत्काळ दोंडाईचा पोलिस ठाण्यात रिक्त पदांवर अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. (Manpower Shortage in Dondai Police Station 50 percent vacancies and increase in crime Dhule News)