Uttar maharashtra

धुळे : टंचाईची झळ आणि त्यावर दिलासा देण्याच्या मागण्यांमुळे जिल्ह्यातील अक्कलपाडा, अमरावती, वाडी-शेवाडी, अनेर, जामखेडी (aner water project) मध्यम प्रकल्पातून पाणी सोडण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी संजय यादव (collector sanjay yadav) यांनी गुरुवारी (ता. ६) दिला. (Order to release water from five