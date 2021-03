टीईटी नसलेल्या शिक्षकांना दिलासा.. वेतन स्थगित न करण्याबाबत आदेश

शहादा (नंदुरबार) : अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थेत अध्यापनाचे कार्य करणाऱ्या परंतु टि.ई.टी.परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांचे गेल्या महिन्यात शिक्षण उपसंचालक नाशिक यांच्या निर्देशानुसार शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद नंदुरबार, यांनी वेतन स्थगित करण्याचे आदेश पारित केले होते. वेतन स्थगित करण्याचे आदेश मिळाल्यावर नंदुरबार जिल्हा मुख्याध्यापक संघातर्फे जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले होते. निवेदनाची दखल घेत नाशिक विभागीय उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी या बाबत परिपत्रक काढून अल्पसंख्यांक शाळेतील शिक्षकांना दिलासा दिला आहे. नंदुरबार जिल्हा मुख्याध्यापक संघांचे अध्यक्ष मुकेश पाटील व पदाधिकारी यांनी शिक्षणाधिकारी एम. व्ही. कदम यांना निवेदन देत आपली बाजू मांडली होती. त्यात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका प्रलंबित असल्याने उच्च न्यायालय, मुंबईकडून महत्वपूर्ण निकाल देत ८ मे २०१५ ला दिलेला 'शिक्षक पात्रता परीक्षा'(टीईटी) अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांना लागू नसल्याबाबत निर्णय हा आजही लागू असल्याने टीईटी पास नसलेल्या शिक्षकांचे वेतन थांबवू नये असे सुत्रांनी दिलेल्या माहितीवरून कळविले आहे. उपसंचालकांचे पत्र

नंदुरबार जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी एम. व्ही.कदम यांच्यामार्फत वरिष्ठ कार्यालयात पत्रव्यवहार करून पुढील आदेश पारित करण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळास मिळाले होते. याबाबत नाशिक उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांचे वेतन पुढील आदेश पारित होत नाही तोपर्यंत स्थगित करू नये, असे शासन निर्णयाचे परिपत्रक काढल्यामुळे अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थेतील शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. शिक्षकांना न्याय

अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थेतील शिक्षकांना न्याय मिळविण्याकरिता नंदुरबार जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक नंदुरबार मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष मुकेश पाटील, सचिव पुष्पेन्द्र रघुवंशी तसेच महेंद्र फटकाळ, रफिक जहागिरदार, कपूरचंद मराठे, डी‌. डी. साळुंके, फैय्याज खान, मनोहर साळुंके ह्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शिक्षण अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले होते. या मागणीला यश आल्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांनी जिल्हा मुख्याध्यापक संघांचे आभार मानले आहे. संपादन ः राजेश सोनवणे

