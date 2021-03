नंदुरबार : येथील माळीवाडा परिसरातील पालिकेचा आरोग्य उपकेंद्रात सुरू असलेल्या विविध प्रकारच्या लसीकरणात एका सहा महिन्याच्या बालिकेस लसीकरण करण्यात आले. यानंतर बालिकेला घरी नेल्यावर ती झोपली तर ती उठलीच नाही. पालकांनी काही वेळेनंतर तिचा सुगावा घेतल्यावर ती काहीही हालचाल करत नसल्याचे लक्षात आल्‍यावर तिला तत्काळ जिल्हा रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. तोपर्यंत तिचा मृत्यू झाला होता. असे वैद्यकिय सूत्रांनी स्पष्ट केले.

लसीकरणानंतर ही घटना घडल्याने बालिकेचा नातेवाईकांनी आरोग्य विभागाच्या गलथान कारभारामुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप केला आहे. मात्र मृत्यूचे खरे कारण शवविच्छेदन अहवालानंतरच स्‍पष्‍ट होईल. दरम्यान, रात्री उशिरापर्यंत इतर १२ बालकांना प्रतिबंधात्मक उपाययोजन म्हणून जिल्हा रूग्णालयात दाखल करून घेण्यात आले आहे.

शासनाने नवीन धोरणानुसार जिल्हा आरोग्य विभाग व पालिका आरोग्य विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने बालकांसाठी विशेष लसीकरण मोहीम राबविली आहे. त्‍या पोलिओसह, प्रतिबंधात्मक लसीच्या डोसचा समावेश आहे. आज सकाळी शहरातील माळीवाडा परिसरातील आरोग्य केंद्रात लसीकरण सुरू होते. दुपारी बाराच्या सुमारास माहिरा सय्यद रियाज (वय ६ महिने, रा. चिराग गल्ली) या बालिकेस घेऊन तिचे पालक आरोग्य केंद्रात घेवून आले. तेथे तिला अडीच महिन्याचा कालावधीपर्यंत लागू असलेले लसीकरणाचा डोस देण्यात आला. त्यात पोलिओ, पेन्टा व्हॅकसिन व एक इंजेक्शन दिले. आईने शांत करत तिला झोपविले

लस दिल्‍यामुळे चिमुकली रडत होती. घरी गेल्‍यानंतर आईने तिला शांत करत झोपवून दिले. पालकांनी काही वेळेनंतर तिला पाहिले असता, ती कोणतीही हालचाल करीत नसल्याचे जाणवले. त्यामुळे बालिकेची आई घाबरली. तिने तत्काळ कुटुंबातील इतर सदस्यांना माहिती दिली. यानंतर तिला तत्काळ जिल्हा रूग्णालयात हलविण्यात आले. तेथे वैद्यकिय सुत्रांनी बालिकेला मृत घोषित केले. त्यामुळे बालिकेचा नातवाईकांना जिल्हा रूग्णालय आवारात गर्दी केली. आरोग्य विभागाचा दुलर्क्षित कारभारामुळेच बालिकेचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला. बारा बालकांवर प्रतिबंधात्मक उपचार सुरू

दरम्यान, या केंद्रावरील इतर १९ बालकांना लसीकरण झाले होते. त्यापैकी १२ बालकांना तत्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजन म्हणून जिल्हा रूग्णालयात दाखल करून घेतले. त्यांचावर जिल्हा शल्य चिकत्सक डॉ. रघुनाथ भोये, निवासी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सातपुते, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नितीन बोडके यांच्या मागर्दशर्नाखाली उपचर सुरू आहेत. रात्रीच शवविच्छेदन

दरम्यान, रात्री शवविच्छेदन करण्यात येणार आहे. बालिकेचा मृत्यू लसीकरणानंतर झाला कि कशामुळे झाला ते अहवालानंतर बालरोग तज्ञ स्प्ष्ट करतील. पेन्टा व्हॅक्सिनमुळे खूप कमी प्रमाणात कधी तरी एखादी अशी घटना होऊ शकते. मात्र अहवाल आल्यावरच ते स्पष्ट होईल, अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकत्सक डॉ. रघुनाथ भोये यांनी दिली. संपादन ः राजेश सोनवणे

