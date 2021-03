व्हॉटस्ॲप स्टेटसवरुन दोन गटात हाणामारी; दुचाकींची तोडफोड 

नंदुरबार : व्हाटस्ॲप स्टेटसवरुन नंदुरबार- दोंडाईचा रस्त्यावरील हॉटेलजवळ दोन गटात वाद निर्माण होवून हाणामारी झाली. दोन्ही गटातील युवकांनी एकमेकांच्या दुचाकी फोडून नुकसान केले. याप्रकरणी जमावाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पाच संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी २७ दुचाकी जप्त केल्या आहेत. तर दोन्ही गटातील फरार असणाऱ्या संशयितांचा शोध सुरु आहे. शनिवारी (ता.२०) सायंकाळी साडेसात वाजेच्या सुमारास दोंडाईचा रस्त्यावरील हॉटेल राज दरबारजवळ व्हाटस्ॲप स्टेटसवरुन दोन गटात वाद निर्माण झाला. यावेळी दोन्ही गटातील संशयितांनी गैरकायद्याची मंडळी जमवून आपापसात सामजिक अंतर न ठेवता नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांनी कोरोना प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी सायंकाळी ७ ते सकाळी ६ वाजेदरम्यान लागू केलेल्या संचारबंदी तसेच महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम ३७ (१) (२) अन्वये जमावबंदी आदेश पारित केलेले असतांना नियमांचे उल्लंघन केले. तसेच दोन्ही गटातील युवकांनी हातात लाठ्याकाठ्या घेवून दशहत पसरविण्याच्या उद्देशाने एकमेकांच्या दुचाकींची तोडफोड केली. यात सुमारे २५ ते ३० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ६० जणांवर गुन्हा दाखल

याप्रकरणी नंदुरबार शहर पोलिस ठाण्यात पोहेकॉ.रविंद्र पवार यांच्या फिर्यादीवरुन दोन्ही गटातील सुमारे ६० जणांच्या जमावाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान याप्रकरणी संशयित जितेंद्र मंगू ठाकरे, अशोक श्रावण नाईक, सुरज मगन भील, नरविंद भिवा ठाकरे, अर्जुन अण्णा ठाकरे (सर्व रा.नंदुरबार) यांना अटक करण्यात आली आहे. उर्वरित संशयितांचा शोध सुरु आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी असणाऱ्या २७ दुचाकी जप्त केल्या असून शहर पोलिस ठाण्याच्या आवारात ठेवण्यात आल्या आहेत. पेट्रोलिंगवरील पोलिस कर्मचाऱ्यास मारहाण

रस्त्यात उभे असणारे वाहन बाजूला घेण्यास सांगितल्याच्या रागातून पेट्रोलिंगवर असणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी सुरत येथील एका संशयिताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. निझर रस्त्यावर पेट्रोल जवळील चौकाजवळ सुरज नानाभाऊ ठाकरे हा चारचाकी वाहन (क्र.जी.जे.०५ सीएन १८७६) रस्त्याच्या मध्यभागी उभी करुन एका दुचाकीस्वाराशी गप्पा करत उभा होता. यावेळी पेट्रोलिंगवरील पोलिस कर्मचारी देविदास गांगडे यांनी सुरज ठाकरे यास वाहन बाजूला घेण्यास सांगितले. याचा राग आल्याने मद्याच्या नशेत असणाऱ्या सुरज ठाकरे याने देविदास गांगडे यांच्या सरकारी गणवेशाची कॉलर पकडून हाताबुक्यांनी मारहाण केली. तसेच शिवीगाळ केली.



Web Title: marathi nandurbar news fighting in two groups in whatsapp status