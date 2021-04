तळोदा (नंदुरबार) : शहरात विनाकारण फिरणाऱ्या वाहनधारकांवर कारवाई करण्यासाठी शुक्रवारी खुद्द पोलिस उपविभागीय अधिकारी श्रीकांत घुमरे रस्त्यावर उतरलेले पहावयास मिळाले. त्यामुळे विनाकारण शहरात फेरफटका मारणाऱ्या वाहनधारकांना चांगलीच चपराक मिळाली असून पोलिसांनी ठिकठिकाणी धरपकड सुरू केली आहे. दुसरीकडे नगरपालिकेने शहराच्या प्रवेश मार्गावर बेरीकटिंग करून रस्ते बंद केले आहेत. त्यात कोरोनाच्या वाढता प्रादुर्भाव पाहता नागरिकांनी घरातच थांबून प्रशासनास सहकार्य करण्याचे केले आहे.

जिल्ह्यातील कोरोनाची स्थिती भयावह आहे. दररोज मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण आढळत आहेत. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने गुरुवार ते रविवार असा चार दिवसाच्या जनता कर्फ्यू ठेवलेला आहे. जनता कर्फ्यूत केवळ औषधाची दुकाने व दवाखाने सुरू आहेत. त्यात वैद्यकीय कारणांसाठी गावात येणाऱ्यांना सूट देण्यात आली आहे. तरी देखील अनेक महाभाग विनाकारण शहरात फिरत असतात. त्यामुळे देखरेख ठेवण्यासाठी पोलिस पथक २४ तास नजर ठेवून आहेत. बसला वचक

शुक्रवारी शहरात स्मारक चौकात उपविभागीय पोलिस अधिकारी श्रीकांत घुमरे, पोलिस निरीक्षक पंडित सोनवणे, उपनिरीक्षक अभय मोरे व पोलिस कर्मचाऱ्यांनी विनाकारण गावात फेरफटका मारणाऱ्या वाहनधारकांना तंबी दिली. त्यात प्रत्येकाजवळ ओळखपत्र आहे की नाही हे देखील तपासण्यात आले. ओळखपत्राशिवाय फेरफटका मारणाऱ्यांना जाब विचारत वैद्यकीय कारणास्तव फिरत आहेत अथवा नाही याचीही तपासणी केली. त्यामुळे विनाकारण फिरणाऱ्यांवर वचक बसला. ठिकठिकाणी कारवाई

दुसरीकडे नगरपालिकेने शहरातील प्रवेश मार्गांवर बॅरिकेटिंग करून रस्ते बंद केले आहे. कॉलेज रस्त्यावरील हुतात्मा चौक, चिनोदा चौफुली, हातोडा रोड आदी ठिकाणी बॅरिकेटिंग केल्याने विनाकारण फिरणाऱ्यांवर अंकुश लागेल असे सांगितले जात आहे. तर सोमवार ते बुधवार चिनोदा रोडवरील मोकळ्या जागेवर भाजीपाला मार्केट व इतर विक्रेत्यांना व्यवसाय करण्यासाठी जागा मिळणार असल्याने तेथेदेखील पालिका प्रशासन अधिकारी राजेंद्र माळी, आरोग्य निरीक्षक अश्विन परदेशी, स्वच्छता निरीक्षक अजय गोजरे यांनी पाहणी केली.

