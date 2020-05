अमळनेरकरांनो सावधान...अजून संकट टळलेले नाही ! 

अमळनेर : गेल्या काही दिवसात जिल्हयात अमळनेर तालुका हा कोरोनाचा हॉटस्पॉट झाला होता. प्रशासनाने परिस्थिती योग्य रित्या हाताळत कोरोनाशी लढा देत प्रसार कमी करून एकप्रकारे नियंत्रण कायम ठेवले. मात्र, नागरिकांना थोडी सवलत मिळाली आणि नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारचे गांभीर्य न पाळता बाजारात गर्दी करण्यास सुरुवात केली असून आज आठवडे बाजारानिमित्त भाजीपाला व इतर खरेदी साठी नागरिकांनी एकच गर्दी केल्याचे चित्र दिसून आले. तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून प्रशासनाच्या प्रयत्नाने कोरोना चा प्रसार नियंत्रित आला होता.कोरोना संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रशासनाने रात्रंदिवस काळजी घेत कोरोनावर नियंत्रण मिळवून वाढत्या रुग्ण संख्येला आळा घातला.या साठी नागरिकांनीही प्रशासणाला मोलाचे सहकार्य केले. नागरिकांच्या सहकार्यामुळेच प्रशासन कोरोनावर नियंत्रण मिळवू शकले. गेल्या काही आढवड्यातून नागरिकांनी धडा घ्यायला हवा. आज बाजार समिती,भाजीपाला मार्केट व इतर दुकानावर नागरिकांनी मोठया प्रमाणात गर्दी केली होती. नागरिकांची गर्दी पाहता एकप्रकारे शहरात कोरोनाची भीती नागरिकांच्या मनावर दिसून येत नव्हती. लॉकडाऊनच्या नियमांचे सरास उल्लंघन करीत नागरिक बिनधास्त खरेदी करीत होते.प्रशासनाने मात्र ह्याकडे दुर्लक्ष केल्यास पुन्हा एकदा परिस्थिती हाताबाहेर जाईल हे मात्र नक्की लॉकडाऊनचे नियम धाब्यावर

आज सोमवार असल्याने आठवडा बाजार भरत होता. मात्र, प्रशासनाने आठवडे बाजार भरण्यास परवानगी दिलेली नसल्याने फळ विक्रेते व भाजीपाला विक्रेते हे काही मुख्य रस्त्याच्या बाजूला तर काही इतरत्र ठिकाणी गाडया लावून व्यवसाय करीत आहेत. त्यामुळे भागवत गल्ली, स्टेशन रोड, जुने बसस्टँड, सुभाष चौक ह्या ठिकाणी नागरिक मोठया प्रमाणात गर्दी करीत आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी तोंड बांधणे, इतरत्र ठिकाणी थुकने ह्यावर प्रशासनाने बंदी घातली असली तरी मात्र नागरिक तोंड न बांधता इतरत्र गुटखा, तंबाखू खाऊन थुंकत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. 'एटीएम', बँकेत रांगा

एटीएम वर ही नागरिकांच्या लांब रांगा

तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे पीक विमा हा स्थानिक बँकेने आयसीआयसीआय ह्या बँकेशी करार केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे पैसे हे एटीएम मधून काढण्यासाठी ग्रामीण भागातील शेतकरी सकाळी सातपासून एटीएम सेंटरच्या बाहेर रांगेत उभे आहेत. त्यांच्या आरोग्याची कोणतीही काळजी काही बॅँक घेत नाहीत. तर शहरातील काही एटीएम सेंटर मध्ये हात धुण्यासाठी सॅनिटायझर नाही.तर काही एटीएम सेंटरवर सोशल डिस्टनसिंग चा पूर्ण पणे फज्जा उडालेला आहे सोशल डिस्टनसिंग पाळावे

नागरिकांनी लॉकडाऊन चे काटेकोर पणे पालन करावे,जीवनावश्यक वस्तू खरेदी व मेडिकल दुकानावर अनावश्यक गर्दी करणे टाळावे. बाजार समितीत होणारी गर्दी लक्षात घेता सोशल डिस्टनसिंगच्या नियमांचे पालन करावे.



