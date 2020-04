"उभारली असेल काठी.... केवळ तुमच्याच हितासाठी" !  

चांगदेव : श्रीक्षेत्र चांगदेव शेजारील लहानग्या खेड्यातील युवा रांगोळी कलाकार व चित्रकार प्रणव महाजन यांनी "उगारली असेल काठी....केवळ तुमच्याच हितासाठी" या आपल्या बोलक्या पेंटींग द्वारे जनजागृती करीत आहे. प्रणव महाजन सतत विविध रांगोळ्यांच्या व पेंटींगच्या माध्यमातून सामाजिक जनजागृती करीत असतात. त्याचप्रमाणे त्यांनी कोरोना विषयीसुध्दा आपल्या पेंटींगद्वारे एक सुंदरसा बोलका संदेश दिला आहे. सध्या संपूर्ण देशात कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संचार बंदी सुरु आहे. या काळात विनाकारण घरा बाहेर पडलेल्या जनमाणसांवरती पोलिसांनी जरी काठी उगारली असली तरी ती आपल्याच हितासाठी असल्याने त्याचा कोणीही राग द्वेष करु नये असे बोलके चित्र एका लहानग्या खेड्यातील युवा कलाकाराने रेखाटले आहे. तसेच कोरोना विषाणूंशी लढणा-या मानवरुपी देव असलेले डॉक्टर, नर्स, आरोग्य कर्मचारी आणि पोलिस कर्मचारी ही सर्व आपला स्वतःचा जीव धोक्यात घालून व रस्त्यावर उतरुन जनतेची सेवा बजावीत आहे. कोरोना विषाणूंच्या फैलावास अटकाव करण्यासाठी आपण सर्वांनी आपल्या घरातच थांबून या सर्व माणुसरुपी देवदुतांना सहकार्य करुन साथ देऊ या असा संदेश त्यांनी आपल्या चित्रातून दिला आहे. या चित्राद्वारे गावात जास्तीतजास्त जनजागृती व्हावी यासाठी चिंचोल येथिल गोपल सहकारी दुध उत्पादक सोसायटी लि. चिंचोल येथे ही पेंटींग लावण्यात आलेली आहे. याठिकाणी सकाळ संध्याकाळ सकाळी व संध्याकाळी दुध विक्री व संकलन केले जात असल्याने गावातील नागरिक येथे दुध खरेदी व विक्रीसाठी येत असल्याने या दुध डेअरीने प्रणव महाजन यांचे बोलके चित्र आपल्या शोकेस (काचाच्या पेटीत ) मध्ये लावून जनजागृतीस हातभार लावला आहे.

Web Title: marathi news changdev young artist in the village painting by police corona Awareness