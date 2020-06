धुळ्यात 12 कोरोना पॉझिटिव्ह; एकाचा मृत्यू 

धुळे ः जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेले 12 रूग्ण आज आढळले. त्यामुळे जिल्ह्याची आतापर्यंतची एकूण रूग्णसंख्या 422 झाली आहे. तसेच महापालिका क्षेत्रातील महम्मदीया नगरमधील बाधित 70 वर्षीय रूग्णाचा रविवारी मध्यरात्रीनंतर उपचारावेळी मृत्यू झाला. महापालिका क्षेत्रात दिवसभरात जुने धुळ्यातील भोई गल्लीतील दोन, नेर (ता. धुळे) येथे सात, शिरपूर येथे 62 वर्षीय महिलेसह अन्य एक आणि साक्री शहरातील 44 वर्षीय शिक्षक, असे 12 रूग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले. त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध सुरू झाला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 247 जण कोरोनामुक्त झाले असून आज महापालिका क्षेत्रातील 14, शिरपूरमधील सात, शिंदखेडा तालुक्‍यातील पाच आणि साक्रीतील एका कोरोनामुक्त व्यक्तीला सुटी देण्यात आली. जिल्ह्यात कोरोनामुळे महापालिका क्षेत्रात 18, तर उर्वरित ग्रामीण भागात 21, असे एकूण 39 जणांचा बळी गेला आहे. विविध सरकारी रूग्णालय, कोविड केअर केंद्रात 136 रूग्ण उपचार घेत आहेत. महापालिका क्षेत्रात आतापर्यंत 230 रूग्ण आढळले असून 49 रूग्ण उपचार घेत आहेत. तसेच 163 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. उर्वरित जिल्ह्यात आतापर्यंत 191 रूग्ण आढळले असून बाधित 86 रूग्ण उपचार घेत आहेत. तसेच 84 रूग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत.



