देऊर : येथे गेल्या 13 वर्षापासून सुरु असलेली ज्ञानेश्‍वरी पारायण अखंड हरिनाम सप्ताह सोहळ्याची परंपरा यावर्षी कोरोनामुळे खंडीत होते की काय असा प्रश्‍न उभा असतांनाच ग्रामस्थांनी घरोघरी पारायण करण्याचा एकमताने निर्णय घेतला. त्यानुसार लॉकडाऊनचे सर्व नियम पाळत हरिनाम सप्ताहाला सुरवात झाली आहे. 12 ते 19 मेदरम्यान हा सोहळा होत आहे. देऊर ग्रामस्थांनी कोरोनाच्या संकटावर मात करत पारायण करायचा निर्धार केला आणि पारायण सुरु झाले. विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिरात सामाजिक अंतर ठेवून तोंडाला मास्क लावून, मूर्ती शेजारी कळस पूजन व ग्रंथ पूजन करून पारायणाला सुरूवात झाली. पारायणाला बसणाऱ्या सर्व वाचकांनी घरात बसून ज्ञानेश्वरीचे वाचन करायचे, अशी सूचना सर्वांना देण्यात आली आहे. गावात ज्या कुटुंबाकडे ज्ञानेश्वरी ग्रंथाची प्रत नव्हती. त्यांना विश्वरंजन कुलकर्णी यांनी ती उपलब्ध करुन दिली आहे. दररोज मंदिरात होणारी काकड आरती, सकाळ सायंकाळी घरोघरी अध्याय वाचन अशा भक्तीपूर्ण वातावरणात हा सोहळा सुरु आहे. कोरोनाच्या संकटकाळातही ग्रामस्थांच्या घरुनच पारायणाच्या या निर्णयामुळे गेल्या 13 वर्षापासून सुरु असलेली परंपराही सुरु ठेवण्यात यश आले आहे. एकुणच जय जय राम कृष्ण हरी, भाव धरोनिया वाचे ज्ञानेश्वरी, कृपा करी, हरी तयावरी हरी मुखे म्हणा, हरी मुखे म्हणा, अडथळ्यांची चिंता कोण करी' याचाच प्रत्यय यानिमित्ताने येत आहे. प्रशासनाला सहकार्याचे आवाहन

लॉकडाउनचे नियम पाळा, विनाकारण घरातून बाहेर पडू नका, प्रशासनाला सहकार्य करा, असा संदेशही भजनी मंडळातर्फे दिला जात आहे. पारायणाच्या शेवटच्या दिवशी (ता.19) प्रत्येकाने घरीच आरती करून गोडधोड स्वयंपाक करून नैवद्य दाखवावा असे आवाहन मंडळातर्फे करण्यात आले आहे. श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळा कमेटी फिजिकल डिस्टन्सींगसह विविध नियम पाळण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.



Web Title: marathi news dhule Even in the crisis of Corona tradition of Dnyaneshwari Parayana continued