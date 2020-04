मनपाडूनच गर्दीला "निमंत्रण'...सर्वेक्षणासाठी जुंपलेल्या कर्मचाऱ्यांची झुंबड 

धुळे ः "कोरोना' विषाणू संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी घराबाहेर पडू नका, गर्दी करू नका, यासाठी काही दिवस मनपासह पोलिस व जिल्हा प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागली. अथक प्रयत्नांनंतर दोन दिवसांपासून नागरिक घरात बसले खरे; पण कोरोनाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षणासाठी जुंपलेल्या तब्बल 228 कर्मचाऱ्यांना आज एकत्र बोलावून महापालिका प्रशासनानेच उपाययोजनांना हरताळ फासला आहे. "कोरोना' विषाणू संसर्गाचा धोका दिवसेंदिवस वाढत असल्याने नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये, कुठेही व कोणत्याही कारणाने गर्दी होणार नाही, यासाठी शासनही प्रयत्नशील आहे. विशेष म्हणजे शासकीय कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांचीही गर्दी होऊ नये यासाठी त्यांना घरीच थांबण्याची मुभा दिली आहे. मात्र, या प्रयत्नांवर महापालिकेनेच पाणी फिरविल्याचे आज पाहायला मिळाले. कोरोना विषाणूंचा प्रसार रोखण्यासाठी संशयित रुग्ण असतील तर ते लवकर समोर यावेत यासाठी महापालिकेने उद्यापासून (ता. 3) घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी प्रत्येक प्रभागात तीन कर्मचाऱ्यांचे एक याप्रमाणे चार पथके असे एकूण 228 कर्मचारी जुंपण्यात आले आहेत. याशिवाय दहा नियंत्रण अधिकारी व प्रभागनिहाय पर्यवेक्षकांचाही यात समावेश आहे. मनपात कर्मचाऱ्यांची गर्दी

उद्यापासून (ता. 3) सुरू होणाऱ्या सर्वेक्षणाचे साहित्य घेण्यासाठी आज महापालिकेच्या जुन्या इमारतीत कर्मचाऱ्यांना बोलावण्यात आले होते. एकाच वेळी सर्व 288 कर्मचारी, पर्यवेक्षक व नियंत्रण अधिकारी एकत्र आले व त्यामुळे महापालिकेत गर्दी झाली होती. त्यामुळे मात्र, कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर गर्दी न करण्याच्या, "सोशल डिस्टन्सिंग' पाळण्याच्या प्रयत्नांना हरताळ फासला गेल्याचे पाहायला मिळाले.

