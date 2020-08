चौका चौकात भरते ‘शाळा बाहेरची शाळा’; उपक्रमाला प्रतिसाद

निमगूळ : निमगूळ (ता. शिंदखेडा) येथील जिल्‍हा परिषद केंद्रशाळेत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या ‘शाळा बाहेरची शाळा’ या उपक्रमाअंतर्गत येथील जिल्‍हा परिषद केंद्र शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी मुख्याध्यापक राजेंद्र भदाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रोज दोन शिक्षक गावात येतात. गावातील चौकात विद्यार्थ्यांना बोलविण्यात येऊन त्यांचा अभ्यासक्रम घेत आहेत. गावातील चारही बाजूंना शाळा भरत असून विद्यार्थ्यांना ज्ञानाचे धडे गिरवीत आहेत. या शासनाच्या नावीन्यपूर्ण योजनेचे, सर्व शिक्षक व शिक्षिका यांचे कौतुक होत आहे. बऱ्याच दिवसापासून घरी असलेले विद्यार्थी उत्सुकतेने शाळेत येत असून प्रत्येक विद्यार्थ्याला मास्क व फिजिकल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळण्यात येत आहेत. यापुढे शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या घरी जाणार असून विद्यार्थ्याने केलेला होमवर्क व पालकांशी संवाद साधला जाणार आहेत. चालू वर्षाच्या शैक्षणिक उपक्रमाला चालना मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे. या उपक्रमाला मुख्याध्यापक राजेंद्र भदाणे, शीतल भदाणे, शांताराम पाटील, गोरख तावडे, अनिल निकवाडे, कैलास सदाराव, ललिता भदाणे, लता राजपूत काम पाहत आहेत. ‘शाळा बाहेरची शाळा’ हा शासनाचा स्तुत्य उपक्रम असून या शैक्षणिक वर्षात मुलांचे नुकसान होऊ नये त्यांना अभ्यासाची गोडी लागावी यासाठी प्रयत्‍न सुरू आहेत. पालकांनी विद्यार्थ्यांना नियमित या वर्गांना पाठवावे. अभ्यासक्रमाबाबत काही अडचणी आल्यास पालकांनी शिक्षकांशी संवाद साधावा.

-एफ. के. गायकवाड, गट शिक्षण अधिकारी, शिंदखेडा. संपादन भूषण श्रीखंडे

