"रॅपिड टेस्टिंग'साठी जळगाव जिल्ह्यात लवकरच केंद्राचे पथक

जळगाव : जिल्ह्यात कोरोना' संसर्गाचे वाढते रुग्ण पाहता केंद्र सरकारने देशातील सहा जिल्ह्यांची निवड "रॅपिड टेस्टिंग'साठी केली आहे. त्यात जळगावचाही समावेश आहे. लवकरच केंद्राचे पथक "रॅपिड टेस्टिंग' वाहनासह दाखल होऊन कोणत्याही गावात तपासणी करणार आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 199 रुग्ण "कोरोना पॉझिटिव्ह' आढळून आले. त्यातील 25 जणांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वाधिक रुग्ण जळगाव जिल्ह्यात आहेत. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्याची "रॅपिड टेस्टिंग'साठी निवड करण्यात आली आहे. जसे दुष्काळाच्या पाहण्यासाठी केंद्राचे पथक येते, कोणत्याही गावाची पाहणी करते, निरीक्षण नोंदविते, त्याबाबतचा अहवाल केंद्राला देते; त्याप्रमाणे केंद्राचे "रॅपिड टेस्टिंग' पथक जळगाव जिल्ह्यात येईल. या बाबींचा करतील अभ्यास...

कोणत्याही तालुक्‍यातील कोणत्याही गावांना जाऊन नागरिकांची रॅपिड तपासणी करतील. रुग्ण "कोरोना'बाधित होण्याचे प्रमाण, कशामुळे बाधित होतात, नेमक्‍या कारणांचा शोध, जर बाधित न झालेल्या भागात पथकाने तपासणी केली, तर त्या भागाचा अभ्यास, नागरिकांनी "कोरोना'बाबत घेतलेली काळजी, तेथील परिस्थितीचा अभ्यास पथक करून निरीक्षणे नोंदवतील. बाधित व बाधित न होण्याची कारणे, आरोग्य यंत्रणा, पोलिस व जिल्हा प्रशासनाने घेतलेली दक्षता, केलेल्या उपाययोजना, काय कमी- काय जास्त यांचाही अभ्यास समिती करेल. यावरून जिल्ह्यात नेमक्‍या काय उपाययोजना करायला हव्यात, त्याबाबतची माहिती केंद्र शासनाला सादर होईल. त्यावर उपाययोजना, दक्षतेच्या अनुषंगाने केंद्र शासन राज्याला, राज्य जिल्हा प्रशासनाला मार्गदर्शन करेल.



Web Title: marathi news jalgaon corona Centre's team for 'Rapid Testing' in Jalgaon district soon