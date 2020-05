पेट्रोल, डिझेल विक्रीत एवढे टक्के घट !

जळगाव : "लॉकडाउन'च्या काळात पेट्रोल, डिझेल बंदीवर निर्बंध आणण्यात आले होते. केवळ अत्यावश्‍यक सेवांनाच पेट्रोल मिळत असे. आता मात्र बहुतांश कंपन्या, एकल दुकाने सुरू असल्याने पेट्रोलची मागणी वाढली. मात्र, पासेस नसल्याने वाहनधारकांना पेट्रोल दिले जात नाही. पासेसअभावी पेट्रोल, डिझेल विक्री 30 टक्‍क्‍यांवर आली आहे. सत्तर टक्के घट शहरातील पेट्रोलपंपावर झाली आहे.

लॉकडाउनच्या काळात पेट्रोल, डिझेल विक्रीची वेळ सकाळी सात ते सायंकाळी सात अशी दिली आहे. त्यात पासेस असणाऱ्यांनाच पेट्रोल, डिझेल द्यावेत असे आदेश आहे. पासेस सर्वांजवळ नसतात. त्यात कंपन्या सुरू झाल्या आहेत. शासकीय कार्यालयात उपस्थिती वाढू लागली आहे. अनेक खासगी प्रतिष्ठाने सुरू आहेत. अनेक जण अत्यावश्‍यक सेवा देताहेत. सर्वांकडे पासेस नसतात. यामुळे पेट्रोलपंपावर वाहनधारक व पेट्रोल पंपचालक यांच्यात वाद होताहेत. यामुळे पेट्रोल पंपावर सरसकट सर्वांना विनापासेस पेट्रोल देण्याची मागणी पंपचालकांची आहे. पासेसमुळे पेट्रोलच्या विक्रीवर परिणाम झाला आहे. शहरात पूर्वी रोज साठ हजार लिटर पेट्रोलचा खप होता, तो आता वीस हजार लिटरपर्यंत खाली आला आहे. पेट्रोल पंपचालकांना मजुरांचा पगार, लाइट बिल इतर खर्च द्यावाच लागतो. कडक उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने पेट्रोल उडण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. यामुळे पेट्रोलमध्ये शॉर्टेज येते. तेही नुकसान येते. अनेक वाहनाधारकांकडे पासेस नसल्याने त्यांना पेट्रोल देता येत नाही. याचा एकत्रित परिणाम पेट्रोल पंप व्यवसायावर झाला आहे. लॉकडाउन अजून किती काळ सुरू असेल, सर्वच दुकाने, उद्योग सुरू होतील किंवा नाही हे सांगता येत नाही. मात्र, नागरिकांना कामासाठी वाहनाने जावेच लागते. त्यांना पेट्रोल मिळावे, ते पासेसविना परत जाऊ नये, अशी अपेक्षा पंपचालकांची आहे.

