जळगाव : देशभरात पसरत चाललेल्या "कोरोना' संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर त्याविरोधात लढण्यासाठी डॉक्‍टरांना वैशिष्ट्यपूर्ण कीट म्हणून आर्या फाउंडेशनचे "सुरक्षाकवच' उपलब्ध करून दिले आहे. भारतीय सैनिकांसोबत काश्‍मीर खोऱ्यात सीमारेषेवर कार्य करणारे आणि शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना मदत करणारे नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. धर्मेंद्र पाटील यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. डॉ. पाटील यांनी हे कवच विकसित केले असून, त्याद्वारे कोविड-19 संशयित रुग्णांची तपासणी करण्यासह स्वॅबचे नमुने घेणे आदी कामात उपयोगी ठरणार आहे. हे सुरक्षाकवच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा जिल्हा रुग्णालयात ठेवण्यात आले आहे. अधिष्ठाता डॉ. भास्कर खैरे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. किरण पाटील यांनी डॉ. धर्मेंद्र पाटील यांचे अभिनंदन केले. याप्रसंगी उपअधिष्ठाता डॉ. मारोती पोटे, डॉ.योगिता हिवरकर, डॉ. विनोद पवार, डॉ. किशोर इंगोले हजर होते. ...असे काम करेल कवच

यामुळे डॉक्‍टरांना सुरक्षेचे कवच प्राप्त झाले असून, रुग्ण आणि डॉक्‍टर यांचा प्रत्यक्ष समोरासमोर असूनही काचेमुळे संपर्क होणार नाही. यादरम्यान डॉक्‍टर काचेला चिटकवलेल्या रेक्‍झिनने बनविलेल्या नळातून हात घालेल आणि बाहेरून चिटकविलेल्या हातमोज्यामध्ये हात टाकून रुग्णाची तपासणी करू शकतो किंवा स्वॅब घेऊ शकतो. संबंधित स्वॅबसाठी लागणारी परीक्षानळी आणि स्वॅब डॉक्‍टरांच्या सूचनेनुसार रुग्ण स्वतःच, बाहेर असलेल्या स्टॅंडमध्ये ठेवू शकतो. नंतर त्या परीक्षा नळीला हात न लावता ते स्टॅंड नर्स किंवा अन्य स्टाफ योग्य ठिकाणी ठेवू शकतो. त्यानंतर बाहेरील हातमोजे, रेक्‍झिन यांना सॅनिटायझरने प्रत्येकवेळी पुसले जाईल. डॉक्‍टरांचा थेट रुग्णांशी संपर्क येत असल्याने प्रसंगी डॉक्‍टरांना स्वतःला 14 दिवस विलगीकरण कक्षात, घरात किंवा इतर ठिकाणी ठेवावे लागत आहे. त्यांचे आरोग्य धोक्‍यात आले तर "कोरोना'शी लढणारे डॉक्‍टर कमी पडतील. या विचारातून हे "सुरक्षाकवच' तयार करून दिले. लॉकडाऊनमुळे सुरक्षापेटी बनविणे खूपच कठीण होते. गेल्या दोन दिवसांतच रात्रंदिवस काम करीत हे सुरक्षाकवच पूर्ण करून घेतले.

- डॉ. धर्मेंद्र पाटील



