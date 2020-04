शिक्षकाची सामाजीक बांधिलकी...मुलीच्या वाढदिवसानिमित्त अन्नदान अन्‌ रक्तदान!

जळगाव ः पिंप्राळा उपनगरातील संजीवनीनगर भागातील रहिवासी पवार दाम्पत्यांनी मुलगी दुर्वा हिच्या पहिल्या वाढदिवसानिमित्त 100 गरीब, गरजू व फूटपाथवरील निराधारांना "सोशल डिस्टन्स' ठेवून अन्नदान केले. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे रक्ताची आवश्‍यकता असल्याने शिक्षक कुणाल पवार यांनी रक्तदान करून अनोख्या पद्धतीने लेकीचा वाढदिवस साजरा केला. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण शहर 14 एप्रिलपर्यंत ठप्प झाले आहे. देशात लॉकडाउन जरी आवश्‍यक असले, तरी या निर्णयामुळे अनेक गरजू व्यक्तींवर उपासमारीची वेळ आली आहे. श्रीमंतांनी घरात किराणा साहित्याचा मोठा साठा करून ठेवला असला, तरी फूटपाथवरील गरीब गरजू व निराधारांचे काय? तसेच ज्यांचे हातावर पोट आहे, त्यांचेही वांदे झाले आहेत. काम केल्याशिवाय अनेकांची चूल पेटत नाही. अशा लोकांची संख्याही सर्वाधिक आहे. अशा परिस्थितीत पिंप्राळा उपनगरातील संजीवनीनगर भागातील पवार दाम्पत्याने सामाजिक बांधिलकी जपत 100 गोरगरीब- गरजूंना अन्नाचे पॅकेट तयार करून वाटप केले. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव व काळाची गरज ओळखून कुणाल पवार यांनी रक्तदान केले. यावेळी त्यांनी मुलीचा प्रत्येक वाढदिवस समाजोपयोगी उपक्रम राबवून साजरा करण्याचा संकल्प करत समाजासमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. या उपक्रमासाठी आई, वडील, भाऊ, वहिनी, पत्नी यांचे उत्तम सहकार्य लाभल्याचे कुणाल पवार यांनी सांगितले. मुलीच्या वाढदिवसानिमित्त लॉकडाउन कालावधीत आपल्या परीने जेवढे शक्‍य होईल तेवढे अशा 100 गोरगरीब, गरजूंना अन्नदान केले. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव व काळाची गरज लक्षात घेऊन रक्तदानही केले. यावेळी आम्ही दोघांनी मुलीचा प्रत्येक वाढदिवस समाजोपयोगी उपक्रम राबवून साजरा करण्याचा संकल्प केला आहे.

- कुणाल पवार, शिक्षक



