महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होईना 

जळगाव : शहरातील महामार्ग चौपदकरणाचे काम गेल्या तीेन महिन्यांपासून बंद असल्याने नागरिकांचे हाल सुरूच आहेत. पावसाळा तोंडावर असताना काम रखडल्याने वाहनधारकांना आणखी अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी जानेवारीत चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होईल, असे सांगितले होते. असे असताना काम युद्धपातळीवर न झाल्याने मार्चमध्ये ते पूर्ण झालेच नाही. सोबतच कोरोनाच्या ससंर्गामुळे "लॉकडाउन'चे आदेश निघाले आणि काम बंद होते. एप्रिलच्या मध्यंतरी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे साकेगावजवळील वाघूर नदीवरील पुलाच्या कामास व महामार्गाच्या काही कामांना विशेष मंजुरी मिळविली होती. जळगाव शहराच्या चौपदरीकरणाचे कामही काही ठिकाणी सुरू झाले होते. केंद्र शासनाने विशेष रेल्वेद्वारे परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्यास मुभा दिल्याने महाराष्ट्रातील परप्रांतीय मजूर त्यांच्यागावी निघाले. कोरोना आता काही थांबत नाही. यामुळे आपल्या गावी गेलेले बरे, असे म्हणून मुंबईहून अनेक मजूर त्यांच्या गावी परतले. जळगाव शहरात व महामार्गावर सुरू असलेल्या कामांवर परप्रांतीय मजूर अधिक आहे. तेही आपापल्या गावी घरी गेले. काहींना थांबविण्यात तरसोद ते चिखली महामार्गावर काम करणाऱ्या वेल्स्पन कंपनीला यश आल्याने फक्त वाघूर नदीवरील पुलाचे व इतर काही ठिकाणी महामार्गाचे काम सुरू आहे. इतरत्र सर्व कामे बंद आहेत. शहरात झांडू कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीतर्फे सुरू असलेल्या चौपदरीकरणाच्या कामावरील मजूरही त्यांच्या गावी परतल्याने काम बंद आहे. ...तर वाहतूक कोंडी

शहरात अनेक ठिकाणी महामार्गाच्या कामासाठी रस्ता खोदून ठेवला आहे. काही ठिकाणी खडी पसरवून ठेवली तर काही ठिकाणी खडीचे ढिग साचले आहेत. यामुळे महामार्गावरील रस्ता अधिकच अरुंद झाला आहे. पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी पाणी साचून महामार्गावर वाहतुकीची कोंडी होणार आहे. एक जूनपासून किमान पर्यायी मजूर घेऊन झांडू कन्ट्रक्‍शनला काम पूर्ण करण्याची ताकीद देण्याची मागणी होत आहे.



