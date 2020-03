जळगाव : शहरातील गरजूंना जेवण देण्यासाठी अत्यावश्‍यक सेवा म्हणून काही संस्थांना पासेस देण्यात आल्या आहेत. अत्यावश्‍यक सेवेच्या नावाखाली अनेकांचा शहरात मुक्त संचार सुरू असल्याने इतर सामाजिक संस्थादेखील पास घेण्यासाठी तहसील कार्यालयात गर्दी करीत आहे. प्रशासनाकडून अत्यावश्‍यक सेवेच्या नावाखाली सामाजिक संस्थांना पासेसची खैरात वाटली जात असल्याचे चित्र याठिकाणी दिसून येत आहे. कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र शासनाकडून संपूर्ण देशभरात संचारबंदी लागू केली आहे. संचारबंदीच्या काळात गरजूंना जेवण पोहचविण्याच्या प्रशासनाकडून पासेस देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी तहसीलदार यांना दिले होते. सुरवातीला दोन दिवस काही सामाजिक संस्थांना अत्यावश्‍यक सेवा म्हणून पासेस देण्यात आल्या. मात्र तहसील कार्यालयात सामाजिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून लेटरहेडवर सुमारे दहा पंधरा जणांसाठी पासेस तयार करण्यासाठी गर्दी केली जात आहे. तहसील कार्यालयात पासेससाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली. याठिकाणी संचारबंदीचे आदेश धाब्यावर बसविले असल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. आजपर्यंत सव्वाशे जणांना पासेस

अत्यावश्‍यक सेवेत गरजूंना जेवण वाटप करण्यासाठी काही सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेतला आहे. दोन दिवसात शहरातील काही सामाजिक संस्थांमधील सुमारे सव्वाशे जणांना अत्यावश्‍यक पासेस देण्यात आल्या आहे. पासेससाठी पदाधिकाऱ्यांचा तगादा

अत्यावश्‍यक सेवेच्या नावाखाली अनेक सामाजिक संस्थांकडून पासेसची मागणी केली जात आहे. यामध्ये काही पक्षातील पदाधिकाऱ्यांकडून पासेस मिळाव्यात यासाठी तहसीलदारांकडे तगादा लावून धरला आहे, तर काही संस्थांकडून प्रतिष्ठित नेतेमंडळींना तहसीलदारांना फोन करून पास मिळविण्यासाठी आग्रह केला जात आहे. गैरवापर करणाऱ्यांवर होणार का कारवाई?

अत्यावश्‍यक सेवेच्या नावाखाली काही पासेसधारकांकडून विनाकारण रस्त्यांवर दुचाकीने फिरत असल्याचे समोर आले आहे. तसेच पेट्रोलपंपावर देखील पेट्रोल भरण्यासाठी गर्दी केली जात असल्याने या पासेसचा काही जणांकडून गैरवापर केला जात आहे. अशाप्रकारे पासेसचा गैरवापर करणाऱ्यांवर प्रशासनाकडून कारवाई होईल का असा सवाल उपस्थित होत आहे. गर्दी पांगविण्यासाठी पोलिसांना पाचारण

तहसील कार्यालयात अत्यावश्‍यक सेवेसाठी पासेस मिळत असल्याची माहिती इतर सामाजिक संस्थांना कळताच त्या संस्थांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पास घेण्यासाठी तहसील कार्यालयात गर्दी केली होती. दरम्यान वाढती गर्दी लक्षात घेताच तहसीलदारांनी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी पोलिस प्रशासनाला पाचारण केले होते. अनेक सामाजिक संस्थांकडून अत्यावश्‍यक सेवेच्या पासेससाठी अर्ज केले जात आहे. आतापर्यंत सुमारे 125 जणांना पासेस देण्यात आल्या, मात्र आता पासेस देण्याचे काम थांबविण्यात आले असून अर्ज केलेल्यांची यादी तयार केली जात आहे. ज्या भागातील निराधरांकडून मागणी येईल त्या भागातील संस्थांना प्रशासन संपर्क साधून जेवण पुरविण्याचे काम देण्यात येईल.

-वैशाली हिंगे, तहसीलदार, जळगाव



