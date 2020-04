"सोशल डिस्टन्सिंग'ची "ऐशीतैशी...बाजार समितीत पास घेण्यासाठी झुंबड

जळगाव: कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्यवहार करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना मुभा देण्यात आली. व्यवहार करण्यासाठी प्रत्येकाला पास आवश्‍यक असल्याने आज बाजार समितीतर्फे पास वाटप करण्यात येत होती. आज सायंकाळी पास घेण्यासाठी भाजी विक्रेत्यांची झुंबड उडाली असल्याने पुन्हा एकदा बाजार समितीमध्ये सोशल "डिस्टन्सिंग'ची एैशीतैशी झालेली दिसून आली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीला वारंवार सूचना देऊन देखील याठिकाणी नियमांची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाजार समिती बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. आज पुन्हा बाजार समित्यांचे व्यवहार काही अटींवर सुरू ठेवण्यास जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी परवानगी दिली. याबाबतची माहिती भाजी विक्रेत्यांना मिळताच सायंकाळच्या सुमारास त्यांनी बाजार समितीमध्ये पास घेण्यासाठी प्रचंड गर्दी केली होती. यामुळे पुन्हा एकदा बाजार समितीमध्ये "सोशल डिस्टंगन्सिं'चा फज्जा उडालेला दिसून आला. किरकोळ विक्रेत्यांची गर्दी

बाजार समितीमध्ये व्यवहार करण्यासाठी किरकोळ व्यापाऱ्यांना मज्जाव करण्यात आला आहे. मात्र, तरी देखील किरकोळ विक्रेत्यांकडून पास घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली जात असल्याने "सोशल डिस्टन्सिंग'ला भाजी विक्रेत्यांसह बाजार समितीकडून हरताळ फासले गेले. पोलिसही हतबल

बाजार समितीमध्ये पास घेण्यासाठी गर्दी होत असल्याने एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांचे पथक याठिकाणी दाखल झाले. परंतु पास घेण्यासाठी आलेले विक्रेते पोलिसांना देखील धजावत नव्हते. त्यामुळे पोलिसांना नाईलाजास्तव बघ्याची भूमिका घ्यावी लागली. बाजार समितीचे ढिसाळ नियोजन

घाऊक विक्रेत्यांना पास देण्याबाबत पोलिसांना कुठल्याच प्रकारची माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे बाजार समितीमध्ये प्रचंड गर्दी जमा झाली होती. याबाबत पोलिसांना विचारणा केली असता त्यांनी बाजार समितीकडून देखील पोलिसांना पूर्वसूचना दिली नसल्यामुळे गर्दी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे पुन्हा एकदा बाजार समितीचे ढिसाळ नियोजन बघावयास मिळाले.



Web Title: marathi news jalgaon The swarm to get passed on the market committee