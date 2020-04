कोरोनाच्या संकटातही शेतकरी झाला लखपती...महिलांनाही दिला रोजगार

शहापूर (ता. जामनेर) : देशभरात कोरोनाचे सावट असल्याने शेती उद्योगासह सर्वच क्षेत्रात मंदीचे वातावरण आहे. मात्र अश्याही स्थितीत चिंचखेडा त.वा. (ता. जामनेर) येथील अजय ठोंबरे या शेतकऱ्याने एकरी एक लाख रुपये चवळीचे उत्पन्न घेतले आहे. श्री. ठोंबरे दरवर्षी भाजीपाल्याचे उत्पन्न घेतात. यावेळी त्यांनी एक एकर क्षेत्रावर चवळी व एक एकरवर भेंडीची लागवड केली. महिन्याभरापासून चवळीच्या उत्पादनास सुरूवात झाली असून, आतापर्यंत एक लाख रुपयांचे उत्पन्न आले आहे. सध्या कोरोनामुळे बाजारपेठेत विक्री न करता, परिसरातील गावामध्ये ४० रुपये प्रतिकिलो दराने किरकोळ हातविक्री करण्यात येत आहे. त्यातून एक लाख रुपये मिळाले असून, आजपर्यंत चाळीस हजार रुपये खर्च आला आहे. अजून एक महिना चवळीचे उत्पादन येणार आहे. शेंगा तोडण्यासाठी दररोज सहा महिलांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. चवळीवर जास्त कीटकनाशकाची फवारणी न केल्याने शेंगा चविष्ट व गुळचट आहेत. त्यामुळे बहुसंख्येने शेंगा विक्री शेतावरच होत आहे. यासाठी लहान भाऊ अतुल ठोंबरे मेहनत घेत आहेत. तसेच भेंडीचे सत्तर हजार रुपयाचे उत्पन्न झाल्याची माहिती श्री. ठोंबरे यांनी दिली.

