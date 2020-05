क्वारंटाइन केलेल्या वृध्दाचा मृत्यू "कोरोना' मूळे... एकच खळबळ ! 

मेहुणबारे (ता.चाळीसगाव) : शहरातील कोवीड केअर सेंटर मध्ये डोण (ता.चाळीसगाव) येथील 70वर्षीय वृद्धाला क्वारंटाईन करण्यात आले होते. या वृद्धाचा शुक्रवारी (ता. 22) रोजी मृत्यु झाला होता.या वृद्धाचा अहवाल चाचणीसाठी पाठविला असता तो अहवाल आज प्राप्त झाला असुन अहवाल कोरोना पॉझिटीव्ह आल्याची माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ देवराम लांडे यांनी दिली. चाळीसगावात कोरोनाचा पहिला बळी ठरला आहे. धरणगाव येथील वृद्ध दाम्पत्य डोण येथे आले होते.यातील वृद्धाचा (ता. 20) रोजी रात्री डोण येथे मृत्यु झाला.या वृद्धास कोरोना कोरोना सदृश्य लक्षणे दिसल्याने आरोग्य विभागाने खबरदारी म्हणून गुरूवारी सकाळी धरणगाव येथून आलेल्या मयत वृद्धाच्या पत्नीसह त्याचा डोण येथील वृद्ध भाऊ व कुटुंबातील इतर अशा 7 जणांना चाळीसगाव येथील अंधशाळेतील कोविड केअर सेंटरमध्ये क्वारंटाईन करण्यात आले होते. मात्र शुक्रवारी (ता.22) सकाळी 9 वाजेच्या सुमारास डोण येथील वृध्दाचा अचानक मृत्यू झाला होता.त्यानंतर मयतासह क्वारंटाईन असलेल्या सात जणांचे स्वॅब घेवून ते तपासणीसाठी धुळे येथे पाठविण्यात आले होते तर यातील दोन महिलांचे वय जास्त असल्याने त्या दोघांना उपचारासाठी जळगाव येथे पाठविण्यात आले होते.आज तीन जणांचे अहवाल प्राप्त झाले असुन मृत वृद्धाचा अहवाल पॉझिटीव्ह आला तर दोन जणांचे अहवाल निगेटीव्ह आले आहेत. चाळीसगाव तालुक्यात एकूण 4 कोरोना पॉझिटीव्ह रूग्ण असुन यापैकी डोणदिगर येथील वृद्धाचा कोरोनाने मृत्यू झाल्याची माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. देवराम लांडे यांनी दिली. यामुळे चाळीसगावात खळबळ उडाली आहे.या वृध्दाच्या अंत्यसंस्कार करण्यासाठी प्रशासनाने मोठी खबरदारी घेतली होती.यामुळे आतातरी विनाकारण घराबाहेर पडु नका घरातच रहा व प्रशासनाला सहकार्य करा असे आव्हान आरोग्य विभागाने केले आहे.

