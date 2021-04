 गावाच्या नावात 'पाणी'; तरीही ७३ वर्षांनी गावकऱ्यांना दिसले पाणी

तळोदा : गावाच्या नावातच ‘पाणी’ असूनही या गावाची पाण्याची सोय स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ७३ वर्ष उलटल्यानंतर झाली. गावात नव्याने बांधलेल्या विहिरीचे व हाळ बांधकामाचे उद्घाटन तसेच गावात ४ हँडपंप टाकण्याच्या कामाचा प्रारंभ झाला. यामुळे ग्रामस्थांची पाण्यासाठी होणारी वणवण भटकंती आता थांबणार आहे. यामुळे ‘धजापाणी’ ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

सातपुड्याच्या दुर्गम भागात असणारे व मालदा ग्रुपग्रामपंचायतीत येणारे धजापाणी हे गाव मोठ्या प्रमाणावर डोंगराळ भागात विखुरलेले असून या पाड्याची लोकसंख्या जवळपास २५० आहे. या पाड्यातील ग्रामस्थ प्राथमिक सुविधांपासून कोसो दूर आहेत. विशेषतः ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत होते. पाड्यातील ग्रामस्थ रानावनात भटकून झऱ्याचे पाणी भरुन आपली तहान भागविण्यासह दैनंदिन वापर करीत होते. ज्या गावाच्या नावातच पाणी आहे अशा ‘धजापाणी’ गावातील ग्रामस्थांची पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी मालदा ग्रुपग्रामपंचायतींच्या सरपंच करुणा पावरा यांनी पुढाकार घेतला. धजापाणी गावात १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून अडीच लाख खर्च करून नवीन विहीर व हाळ बांधली असून गावातील जिल्हा परिषदेची शाळा व अंगणवाडीपर्यंत नळ कनेक्शन टाकले आहे. त्या कामांचे उद्घाटन शुक्रवारी झाले. तसेच आमदार राजेश पाडवी यांच्या आमदार निधीतून २ हँडपंप व मालदा ग्रामपंचायत पेसा निधीतून २ हँडपंप असे एकूण ४ हँडपंपही टाकण्यात येत आहेत. यावेळी गोपी पावरा, बेताब पावरा, ओजाऱ्या पावरा, डोंगरसिंग पावरा, दयानंद वळवी, गौतम पावरा, गोरख पावरा, टेट्या पावरा, उत्तम पावरा, पिंटू पावरा उपस्थित होते. ग्रामस्थांना आनंद

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच धजापाणी या गावात हँडपंप टाकण्यात येत असून त्यासाठी हँडपंप टाकणारी गाडी गावात पोचली होती. यामुळे ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त केला. या सर्व कामांमुळे धजापाणी ग्रामस्थांची पाण्यासाठी होणारी भटकंती आता थांबणार आहे.

संपादन- भूषण श्रीखंडे

