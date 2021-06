By





नंदुरबार : राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार (Supreme Court) नंदुरबार जिल्हा परिषद (Nandurbar Zilla Parishad) अंतर्गत ११ गट आणि शहादा, नंदुरबार व अक्कलकुवा पंचायत समितीच्या (Panchayat Samiti) एकूण १४ गणांसाठी पोट निवडणूक कार्यक्रम जाहीर (Election program announced) केला आहे. १९ जुलैस मतदान होईल, २० जुलैस मतमोजणी (Counting of votes) होणार असून आचारसंहिता (Code of Conduct) लागू केली आहे. (nandurbar zilla parishad panchayat samiti by election announced)

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या जागांवर झालेल्या निवडणुका तत्काळ प्रभावाने रद्दबातल ठरवून रिक्त झालेल्या सर्व जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत दोन आठवड्याच्या आत निवडणूक प्रक्रिया आरंभ करण्याचे आदेश आयोगाला दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ही पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे.





या गटांसाठी निवडणूक

नंदुरबार जिल्हा परिषदेअंतर्गत ८- खापर, ९- अक्कलकुवा, २४-म्हसावद, २९-लोणखेडा, ३१- पाडळदे बु, ३५-कहाटुळ, ३८-कोळदे, ३९-खोंडामळी, ४०-कोपर्ली, ४१-रनाळा, ४२-मांडळ या ११ गटांसाठी, आणि पंचायत समितीअंतर्गत १६-कोराई, ४९-सुलतानपूर, ५१-खेडदिगर, ५३-मंदाणे, ५८-डोंगरगांव, ५९- मोहिदे तह, ६१-जावेद तजो, ६२-पाडळदे ब्रु, ६६-शेल्टी, ७३-गुजरभवाली, ७४-पातोंडा, ७६-होळ तर्फे हवेली, ८५-नांदर्खे आणि ८७-गुजरजांभोली या १४ निर्वाचक गणासाठी पोट निवडणूक होणार आहे.





निवडणूक कार्यक्रम असा

निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्धी मंगळवार २९ जून २०२१

संकेतस्थळावर उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याचा कालावधी - २९ जून ते ५ जुलै ११ ते ३ पर्यंत

-उमेदवारी मागे घेण्याची तारीख १२ जुलै सकाळी ११ ते दुपारी ३

-उमेदवारांची यादी प्रसिद्धी व निशाणी वाटप - १४ जुलै - दुपारी ३.३० नंतर

-मतदान- सोमवार १९ जुलै २०२१ रोजी सकाळी ७-३० ते सायंकाळी ५-३० या वेळेत

-मतमोणी- मंगळवार २० जुलै २०२१ रोजी सकाळी १० पासून







आचारसंहिता लागू

जिल्‍ह्यात मंगळवारी (ता. २२) आचारसंहिता लागू झाली असून ती निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अमलात राहील. या निवडणुकीकरिता आचारसंहिता जरी संबंधित मतदार संघात लागू झालेली असली तरी पोट निवडणूक असलेल्या निवडणूक विभाग किंवा निर्वाचक गणातील मतदारांवर प्रभाव पडेल, अशा तऱ्हेचे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय, कोणतीही कृती, घोषणा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंत्रिमंडळातील सदस्य, खासदार, आमदार अथवा कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांना करता येणार नाही. मतदानाच्यावेळी मतदार कर्मचारी तसेच मतदारांनी कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहील, असे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी सांगितले.