कोरोना यायला येथे लागले दोन महिने..आता मात्र धास्तावले 

पारोळा : कोरोना व्हायरसने जिल्हा रेडझोनमध्ये गेला आहे. असे असताना जिल्ह्यातील हे शहर ग्रीनझोनमध्ये होते. परंतु दोन महिन्यानंतर कोरोनाला पारोळ्याचा रस्ता सापडला आणि शहरातील डीडी नगर भागात एक रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळला. पारोळ्यातही कोरोनाचा शिरकाव केल्यानंतर बाधिताच्या संपर्कातील नऊ जण क्वारंटाईन करण्यात आले आहे.

कोरोना व्हायरसचा जिल्ह्यातील पहिला रूग्ण जळगाव शहरात आढळून आला होता. तीन रूग्ण झाल्यानंतर शहर कोरोनामुक्‍त झाले असताना अमळनेरमधून रूग्ण आढळून आला. यानंतर सातत्याने रूग्णाच्या संख्येत वाढ होत राहिली. आता जिल्ह्यातील आकडा पाचशेच्यावर जाण्याकडे वाटचाल करत आहे. असे असताना पारोळा शहर मात्र अद्यापपर्यंत सेफ झोनमध्ये मानला जात होता. परंतु शनिवारी आढळलेल्या एका रूग्णामुळे पारोळा शहरातील नागरीकांनी धास्ती घेतली आहे. पारोळेकर धास्तावले

कोरोना अटकाव करणेसाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर उपाययोजना केली. शहरात आरोग्य तपासणीही करण्यात आल्या होत्या. दोन वेळा जनता कर्फ्यु पाळला गेला असतानाही कोरोनाचा झालेला अचानक प्रवेश पाहता शहरात एकच खळबळ उडाली. या घटनेमुळे पारोळेकर धास्तावले आहेत. पॉझिटिव्ह असलेल्या व्यक्‍तीच्या कुटुंबातील पत्नी, मुले, भाऊ यांना रात्री तर आज सकाळी दोन अशा आठ जणांना शासकीय आयटीआयमध्ये क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. शहरात निर्जुतुकीकरण

कोरोनाचा रूग्ण आढळल्यानंतर पालिकेकडून संपूर्ण परिसर निर्जन्तुकीकरण करण्यात आला. घटनास्थळी प्रांताधिकारी विनय गोसावी, तहसीलदार अनिल गवांदे, पोलिस निरीक्षक लिलाधर कानडे, मुख्याकारी डॉ. विजयकुमार मुंडे, शहर तलाठी निशिकांत माने, सहायक पोलिस निरीक्षक रवींद्र बागूल उपस्थित होते.

Web Title: marathi news parola corona virus first cast in two month