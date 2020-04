तक्रारीसाठी पालिकेकडून टेलिग्राम क्रमांक

पारोळा : कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर शहरातील नागरिकांनी पालिकेत वा शहरात गर्दी होवु नये, नागरिकांना काही तक्रारी किंवा सुचना देता यावी, यासाठी पालिकेकडुन आँनलाईन सेवा देण्यासाठी टेलिग्राम क्रमांक जारी केला आहे. यामुळे नागरिकांना घरबसल्या या सुविधेद्वारे अर्ज करता येणार आहे.

गेल्या पंधरा दिवसापासुन शहरात संपूर्ण बंद लाँकडाऊन पाळण्यात येत आहे. या काळात नागरिकांची गैरसोय होवु नये; म्हणुन पालिकेचे नगराध्यक्ष करण पाटील व मुख्खाधिकारी डाँ. विजयकुमार मुंडे हे विविध उपाययोजना राबवित आहे.

शहरात सोशल डिस्टन्सिंग राहावी यासाठी जीवनावश्यक वस्तु देणारे किराणा दुकान, दुधडेअरी, मेडीकल यांना सुचना देत ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही याबाबत काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

कोरोनाच्या पाश्वभुमीवर नागरिकांनी Hey, I'm using Telegram to chat. Join me! Download it here: https://telegram.org/dl टेलिग्राम क्रमांक 9529026128 वापर करुन आपण आपली तक्रार किंवा आपणास पाहिजे असलेली सेवा मागणी करू शकणार आहे. या सुविधेमुळे घरबसल्या नगरपालिकेत अर्ज दाखल करण्याची सुविधा याद्वारे देण्यात आली आहे. यामुळे अर्ज कधी निकाली निघेल याची माहिती आपल्याला आपल्या नंबरवर देण्यात येणार आहे. यासाठी नागरिकांनी टेलिग्राम क्रमांकाचा वापर करण्याचे आवाहन पालिकेकडुन करण्यात आले आहे.