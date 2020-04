चाळीसगाव ः सुमारे पंधरा हजार लोकसंख्या असलेल्या पातोंडा (ता. चाळीसगाव) प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रात अनेक अत्‍याधुनिक सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे रुग्णांना योग्य सुविधा मिळत नाही. सध्‍या कोरोनाच्‍या पार्श्वभूमीवर येथील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांतर्फे जनजागृती केली जात आहे. शिवाय ‘होम कॉरंटाइन’ केलेल्या नागरिकांची वेळोवेळी तपासणी केली जात आहे. आरोग्य केंद्रात पूर्णवेळ डॉक्टरांची नियुक्ती करून आवश्‍यक त्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी होत आहे. चाळीसगाव तालुक्‍यातील दहा आरोग्‍य केंद्रांपैकी पातोंडा (ता. चाळीसगाव) आरोग्य केंद्रात दोन डॉक्‍टर्ससह आरोग्‍य सेवक, आरोग्य सेविका, शिपाई, परिचारिका असे १६ कर्मचारी नियुक्तीला आहेत. हे सर्व कर्मचारी आरोग्य सेवा देण्यासाठी तत्पर असले तरी या ठिकाणी अत्याधुनिक वैद्यकीय साहित्यांचा मात्र अभाव आहे. परिणामी, आहे त्या परिस्थितीत रुग्णांना सेवा पुरवली जाते. या ठिकाणी रुग्णवाहिका असली तरी गंभीर रुग्णाला उपचारासाठी नेताना या रुग्णवाहिकेचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे अत्याधुनिक साहित्य असलेल्या रुग्णवाहिकेची नितांत गरज आहे. कोरोनाच्‍या दृष्‍टीने याठिकाणी सर्व तपासण्या व काळजी घेण्‍यात येत असली तरीही इतर वेळेस आवश्‍‍यक त्‍या अत्‍याधुनिक सुविधा उपलब्‍ध करून देण्‍याची मागणी होत आहे. अत्याधुनिक साधनांचा अभाव

या आरोग्य केंद्रात अपघाताचा किंवा गंभीर अवस्थेतील रुग्ण आल्यानंतर ऑक्सिजनची व्यवस्था नसल्याने अशा रुग्णांना चाळीसगाव किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी पाठवावे लागते. लहान बाळांसाठी गरजेचे असलेल्या ‘इन्क्यूबेटर’ची देखील व्यवस्था नाही. याशिवाय सर्पदंश व श्‍वानदंशावरील लसी सातत्याने उपलब्ध ठेवल्या पाहिजे. सध्या कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव रोखण्‍यासाठी येथील आरोग्‍य केंद्रात सॅनिटायझर व ‘मास्‍क’ कर्मचाऱ्यांना उपलब्‍ध करून दिले आहेत. मात्र, एखादेवेळी कोरोनाबाधीत रुग्ण आल्यास, स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले सुरक्षा कीट वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना अद्यापही मिळालेले नाही. एकूणच अत्याधुनिक वैद्यकीय साधनांचा या ठिकाणी अभाव असल्याचे दिसून येत आहे.

Web Title: marathi news Patonda Lack of facilities at Health Center Not even a full-time doctor