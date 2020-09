सारंगखेडा तापी पुल झाला धोकादायक, रस्त्यावर खड्डेच खड्डे  

कळंबू : तालुक्यातील सारंगखेडा येथील तापी पुलावर असंख्य खड्डे पडले असून ते अपघाताला निमंत्रण देत आहेत. गेल्या काही दिवसापासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे या पुलावर खड्डे झाले असून अतिशय धोकादाय हा रस्ता झाल्याने वाहनधारक जीवमुठीत घेवून या पुलावरून जावे लागत आहे. सारंगखेडा येथील तापी पुलाच्या दुरुस्तीकडे कोणाचेच लक्ष नसल्याने पुलावरील रस्त्यात्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. यामुळे पुलावर अपघात होणे नित्याचे झाले आहे. तसेच पुलावर नेहमी वाहनांची वर्धड असते. तसेच पायी चालणाऱ्याची हि वर्दळ असल्यामुळे डबक्यातुन वाहन गेल्यास पायी जाणाऱ्याच्या अंगावर पाणी उडून वाहनधारक व पायी जाणाऱ्या मध्ये लहान मोठे वाद उधभवतात याचा संबाधित बांधकाम विभागाने विचार करून खड्डे दुरुस्ती व साचलेले पाणी मार्गस्थ करावे अशी मागणी वाहन धारक व पायी जाणाऱ्या नागरिकांनी केली आहे. पाण्याचा निचरा होईना या पुलावर खड्या बरोबर कठड्याच्या साईट पट्टीवर रेती व मातीचा ढिग जमा झाल्यामुळे पुलावर साचणारे पाणी पाईपद्वारे नदीत मार्गस्थ होत नसल्याने पाणी जागेवरच जमा होऊन पावसाळ्यात खड्याचे प्रमाण अधिक होते. पुल झाला तालुक्यांची हद्द सारंगखेडा येथील तापी नदी पुलाची हद्द हि शहादा व शिंदखेडा अशा दोन तालुक्याचा संपर्क येतो. पुलाचा अर्धा भाग शहादा तालुक्यात तर अर्धा भाग शिंदखेडा तालुक्यात येत असल्याने या पुलाची दुरुस्तीचा प्रश्न उदभावल असून दोघी तालुक्यातील प्रशासनाकडून एकमेकांकडे बोट दाखविले जात आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

Web Title: marathi news sarangkheda Invitation to pit accident on Tapi river bridge at Sanarkheda