विनाकारण फिरतांना सापडले...तर काय गावाची सफाई करावी लागणार 

सारंगखेडा : लॉक डाऊनच्या काळात सारंगखेडा पोलिसांना मदत म्हणून ग्रामसुरक्षा रक्षक समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. पोलिसांप्रमाणे रात्रंदिवस खडा पहारा देऊन गावात कोणीही लॉकडाऊनचे उल्लघन करणार नाही. याची काळजी घेतली जाणार आहे. विनाकारण फिरणाऱ्या व्यक्तीकडून गावसफाई करुन घेण्याची शिक्षा देण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर संचारबंदी करुनही नागरिकांना गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे. पोलीसांना या कामी गावातून मदत मिळावी म्हणून ग्राम सुरक्षा रक्षक समितीची स्थापना करून घेत आहेत. गावातील सुरक्षित युवकांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. सारंगखेडा येथे (ता. ११) जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष जयपालसिंह रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक धनराज निळे उपस्थित होते. लॉकडाऊनचे उल्लंघन कोणी करणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. बाहेरगावातून कोणालाही प्रवेश करू देऊ नये, गावात किराणा, पिठाची गिरणी, औषध दुकाने आदी ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यास भाग पाडणे, हुल्लडबाजी करणाऱ्या, तोंडाला रुमाल, मास्क न लावणाऱ्या, रिकामटेकडे फिरणाऱ्याना शिक्षा म्हणून हातात झाडू देऊन गाव सफाई करावी, असे ठरविण्यात आले. गावात येण्यासाठी एकच मार्ग ठेवावा, अन्य मार्ग बंद करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.



